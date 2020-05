Matheus Cunha, 20, hatte auf der Ersatzbank von Hertha BSC gerade Platz genommen, da lief er schon wieder zu seinem Vorgesetzten Bruno Labbadia. Aus einem wichtigen Grund. Die Lebensgefährtin des Stürmers lag im Krankenhaus - und war nun, längst überfällig, tatsächlich im Begriff niederzukommen. Er müsse sofort weg, das Stadion verlassen, "ich muss zu meiner Frau", habe Cunha gesagt, erklärte Labbadia am Samstag. "Verschwinde!", habe er geantwortet, erzählte Labbadia - was ihm umso leichter von den Lippen gegangen sein dürfte, als seine Mannschaft zu diesem Zeitpunkt ebenfalls schwanger ging. Siegesschwanger.

Denn als Cunha sich auf dem Weg in den Kreißsaal befand - dem Vernehmen nach kam er noch rechtzeitig -, stand Herthas deutlicher 4:0-Sieg im Berliner Stadtderby gegen den 1. FC Union längst fest, Cunha selbst trug einen Treffer dazu bei. Die Hertha hat damit die Verhältnisse in der Hauptstadt wieder geradegerückt, aus ihrer Sicht jedenfalls, nachdem sie in der Hinrunde noch eine bedrückende 0:1-Niederlage in Köpenick kassiert hatte. Hertha steht nun in der Tabelle nicht nur auf einem sicher anmutenden Mittelfeldplatz, sondern auch vier Punkte vor Union, das bis zur Unkenntlichkeit verwandelt auftrat.

Die Freude über den "Mini-Cunha" war die Krönung eines aus Hertha-Sicht rundum gelungenen Abends - wenn man mal vom Offensichtlichen absieht, dem Mangel an menschlicher Wärme in einem ausgehöhlt anmutenden Olympiastadion. Seit zwei Spielen steht Bruno Labbadia als Hertha-Coach an der Seitenlinie, und er darf Hoffnungen hegen, zum Geisterspielmeister zu werden: Mit 6:0 Punkten und 7:0 Toren aus den Partien in Hoffenheim und gegen Union hat er eine Bilanz aufzuweisen, die man so nicht unbedingt für möglich halten musste - auch wenn man sich in Berlin und auch anderswo des Potenzials bewusst war, das in der Hertha-Mannschaft steckt. "Das ist natürlich ein Top-Start", konzedierte Labbadia zufrieden.

Den Kampf um den Klassenverbleib will er aber noch nicht für beendet erklären. Neue, höhere Ziele auszurufen, das gebe es erst "bei 40 Punkten". Er sei viel zu lang in der Bundesliga dabei, als dass er nicht wüsste, "dass man immer Respekt haben muss im Abstiegskampf". Und doch lässt sich bereits feststellen: Der neue Trainer hat Beachtliches geleistet. Er hat, wie Karl Marx einst den Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel, die Hertha vom Kopf auf die Füße gestellt. Gleich drei Trainer durften sich in dieser Saison daran versuchen, eine im Winter nochmals für 80 Millionen Euro verstärkte Mannschaft zu Erfolgen zu treiben. Das Spiel gegen Union führte nun besonders ad absurdum, mit welchem Sicherheitsdenken insbesondere Jürgen Klinsmann und Ante Covic antraten.

Sie hatten den Schwerpunkt des Hertha-Spiels nahe an den eigenen Strafraum verlegt, was im Lichte des Offensivpotenzials der Hertha grotesk wirkt. Die Defensive hat Labbadia wahrlich nicht vergessen. Unions Offensivabteilung war am Freitag im Grunde inexistent, weil Hertha kompromisslos, homogen und frei von Eitelkeiten schuftete. Allen voran in der Abwehrmitte, wo Dedryck Boyata einen imposanten Zweikämpfer und Jordan Torunarigha einen guten Spieleröffner geben. Doch es hilft augenscheinlich, dass Labbadia sein Team vorzugsweise in der gegnerischen Hälfte operieren lässt. Die Folge: Der klassische Strafraumstürmer Vedad Ibisevic, den Klinsmann verschmähte, traf wie schon in Hoffenheim auch gegen Union per Kopf zur Führung (51.) - und legte die beiden schnell folgenden Tore (Lukebakio/ 52. und Cunha/61.) auf. Für den Endstand sorgte Boyata per Kopfball nach einer Ecke (77.) - als Cunha schon im Gefühl des sicheren Derbysieges auf dem Weg in den Kreißsaal und Union-Trainer Urs Fischer mehr als nur irritiert darüber war, dass sein Team nach dem 0:1 Kopf, Konzept und Faden verloren hatte und "komplett auseinandergefallen" war.

Labbadia hingegen rieb sich doch etwas erstaunt die Augen über die Leistung seiner Elf. Es sei "nicht zu erwarten" gewesen, "dass wir so weit sind, dass wir vor allem diese Geduld und so überzeugend Ballbesitzfußball zeigen." Gegen einen Gegner übrigens, der nicht nur laut Labbadia zu den bestorganisierten Liga-Teams zählt.

Am Mittwoch allerdings steht eine andere Herausforderung bevor. Die Hertha reist zum Herbstmeister nach Leipzig - und damit zur vormaligen Wirkungsstätte von Cunha. Der Brasilianer war bekanntlich im Januar von RB zu Hertha gewechselt, nach einer Hinserie ohne echte Spielzeit unter Trainer Julian Nagelsmann, für eine Ablösesumme von knapp 20 Millionen Euro. Dass nun keine Geburt mehr ansteht, dürfte seine Motivation nicht schmälern, zumal der Mittwoch für Mateus Cunha so der so ein besonderer Tag sein wird. Denn an alter Wirkungsstätte wird der brasilianische U23-Nationalspieler seinen eigenen, den 21. Geburtstag feiern.