Von Javier Cáceres, Berlin

Es fiel am Samstag tatsächlich eine Menge Druck von den Berlinern ab, das war bestens zu sehen. Denn als der eingewechselte Dodi Lukebakio den späten 2:1-Siegtreffer gegen den FC Augsburg per Elfmeter erzielte, sprangen die Berliner von der Reservebank auf den Platz - freilich keiner weiter als der frühere Nationalspieler Arne Friedrich, der nun bei Hertha BSC Sportdirektor ist. Die Szenen wiederholten sich, als die Partie dann wenig später abgepfiffen wurde. Die Erleichterung war nachvollziehbar: Es war der erste Sieg der Berliner seit dem 2. Januar - nach dem 3:0 gegen den FC Schalke 04 hatte die Hertha neun Partien ohne Erfolg aneinandergereiht.

"Brutal wichtig" sei der Sieg gegen die Augsburger gewesen, sagte Herthas Kapitän Niklas Stark; sein Abwehrkollege Lukas Klünter bekannte, er hätte vor Rührung "fast geweint". Was zumindest einen Eindruck von der Angst verschafft, den sie bei der Hertha spüren. Die Lage der Berliner hat sich noch lange nicht entspannt, und in den kommenden Wochen stehen Spiele gegen Dortmund, Leverkusen und Union an. Aber mit einem kleinen, nur drei Punkte großen Vorsprung auf den Relegationsplatz schläft es sich doch ein bisschen besser.

Zumal man zur Halbzeit nicht darauf hätte wetten wollen, dass die Hertha das Spiel gewinnt. Der FC Augsburg war quasi mit einer Führung in die Partie gestartet - denn nach nur 109 Sekunden wartete die Hertha mit einer solchen Verkettung von Fehlleistungen in der Defensive auf, dass Laszlo Benes unbedrängt und aus spitzem Winkel einschießen konnte. André Hahn hatte ihm per Kopf aufgelegt. Später, zur 37. Minute, setzte dann Florian Niederlechner einen Kopfball an den Außenpfosten.

Coach Dardai: "Ich habe elf blasse Herthaner gesehen"

Das Besondere an dieser Szene war, dass es erst der zweite durchgehende Angriff der Augsburger gewesen war. Statt Herthas augenscheinliche Verunsicherung ins Unermessliche zu steigern, gefiel sich Augsburg im Verwaltungsmodus. Und beschwor Gefahren fürs eigene Tor herauf. Bei guten Gelegenheiten von Jhon Córdoba und vor allem Santi Ascacíbar, die für die maladen Matheus Cunha und Sami Khedira in die Startelf gerückt waren, war Torwart Rafal Gikiewicz aber zuverlässig zur Stelle. "Wir waren ganz gut ins Spiel gekommen. Es ist für mich sehr unverständlich, warum wir dann so passiv geworden sind", ärgerte sich Trainer Heiko Herrlich später.

Herthas Trainer Pal Dardai sollte seinerseits offenbaren, dass er mit einem unguten Gefühl in die Partie gegangen war. Und sich genau darin bestätigt sah. Nach dem Abschlusstraining waren bei ihm die Alarmglocken angegangen, er erlebte den Kader als gehemmt. Dieser Eindruck setzte sich fort. "Ich habe elf blasse Herthaner gesehen, da hat ein bisschen Blut gefehlt", sagte Dardai. In der Halbzeitpause sei er aber nicht laut geworden, sondern habe eine größere Risikobereitschaft gefordert und ein paar fachliche Dinge erklärt. Und der Mannschaft signalisierte er mit offensiven Wechseln, dass er die Partie gewinnen wollte. Wie auch immer.

Die Folge: Nach der Pause machte die Hertha nicht alles, aber vieles besser. Nach gut einer Stunde traf Krzysztof Piatek per Kopf, er war nach einer Flanke von Vladimir Darida völlig unbedrängt im Strafraum aufgetaucht. Gegen Ende der Partie folgte dann die ultimative Strafe für den Mangel an Gier, den die Augsburger nach der frühen Führung gezeigt hatten. Mads Pedersen traf Herthas Mittelfeldspieler Lucas Tousart im Strafraum klar am Fuß, doch auch wenn der Franzose augenscheinlich zeitverzögert fiel, so war doch an der Elfmeterentscheidung des Referee nichts zu deuteln. Der eingewechselte Lukébakio nahm Córdoba den Ball weg, der Kolumbianer verzichtete darauf, darüber zu zetern - und am Ende war das für die Hertha die richtige Entscheidung. Lukébakio verwandelte sicher.

Torwart Gikiewicz war alles andere als amüsiert: "Wir haben zum zweiten Mal in dieser Saison gegen Hertha Geschenke verteilt." Das war für die Augsburger doppelt ärgerlich, im Falle eines Sieges hätte der Abstand auf den Relegationsplatz neun Punkte betragen. So hat der FCA einen direkten Rivalen im Kampf gegen den Abstieg heranrücken lassen - und dem Trainer der Hertha den ersten Sieg seiner aktuellen Amtszeit beschert. "Ein wichtiger Dreier, vielleicht ein Weckruf", sagte Dardai.