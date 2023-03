Kommentar von Uwe Ritzer

Wie man hört, will auch der Hauptsponsor nicht mehr. Erst seit 2021 steht sein Name auf den Trikots des Berliner Sport-Clubs Hertha, angeblich sechs Millionen Euro überwies das Online-Autohaus dafür pro Jahr an den Hauptstadtverein. Doch die damit verbundenen Erwartungen des Sponsors hätten sich nicht erfüllt, schreibt die Bild. Also lasse er den Vertrag im Sommer auslaufen.