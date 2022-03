Hertha BSC:Der Fluch des Pharao

Von Javier Cáceres, Berlin

Es gibt auch im Berliner Westend Menschen, die an herkömmliche Gottheiten nicht glauben. Wohl aber an ein mutmaßlich fiktives Konstrukt namens "Fußballgott", und damit ist nicht Diego Armando Maradona gemeint, alias D10s. Bei der Hertha aus dem Westend waren sie auch am Freitag nicht völlig vom Glauben abgefallen. Aber Berlin ist halt auch Berlin, verrucht und sündig, und daher ist der Gedanke an psychotropische Substanzen in der Stadt durchaus präsent: "Derjenige, der sich dieses Drehbuch vor zwei Jahren irgendwo im Fußballhimmel ausgedacht hat, muss Drogen genommen haben", stöhnte ein Hertha-Offizieller, als die jüngste Groteske der an Extravaganzen reichen Hertha-Gegenwart perfekt war.