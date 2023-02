2:0 gegen Augsburg:Hertha rutscht Richtung Hoffnung

Von Javier Cáceres, Berlin

Am Ende eines durch und durch frostigen Tages konnte Hertha BSC eine wärmende Perspektive genießen. Durch den zweiten Sieg im laufenden Kalenderjahr dürfen die Berliner zum ersten Mal seit Anfang November die Abstiegszone im Rückspiegel betrachten. Zwei Wochen nach dem fulminanten 4:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach bezwang die Hertha auch den FC Augsburg (2:0) und kletterte vom 17. auf den 14. Tabellenplatz. Er verspüre kein Gefühl der Befreiung, sagte Herthas Trainer Sandro Schwarz, wohl aber eines der "Zufriedenheit ob der eigenen Leistung".

Die Tore fielen nach einer ersten Halbzeit, die Herthas Leiter Methodik, Thomas Broich, bei Sky mit treffenden Worten brandmarkte: "Für solche Spiele wurde der Euphemismus erfunden." Dass die Partie wahrlich jedes beschönigende Wort verdient hatte, lag unter anderem daran, dass "beide Seiten heute nicht unbedingt Fußball spielen wollten", wie Augsburgs Jeffrey Gouweleeuw bekannte. Die Augsburger leisteten sich genau die paar Fehler mehr, die den Ausschlag für die Hertha gaben. Am Ende sorgte das für eine kuriose Duplizität der Ereignisse. Wie schon beim Hinrunden-Duell aus dem September trafen der ehemalige Augsburger Marco Richter (61.), der nun schon vier Tore gegen den FCA geschossen hat, sowie der diesmal zur Halbzeit eingewechselte Dodi Lukébakio (70.).

Hertha lässt sich den Einsatz Niederlechners angeblich 300 000 Euro kosten

In den 48 Stunden vor der Partie waren die Schlagzeilen in Berlin und Augsburg aber um einen weiteren vormaligen Augsburger gekreist, genauer: Um den im Winter aus Augsburg nach Berlin gewechselten Florian Niederlechner. Der Zweifel, ob Hertha auf Niederlechner zurückgreifen würde, entzündete sich nicht an sportlichen, sondern an pekuniären Fragen. Wie der Kicker am Donnerstag enthüllte, hatte sich Augsburg im Januar eine Sonderzahlung für den Fall zusichern lassen, dass Niederlechner gegen Augsburg eingesetzt werden sollte. Die Bild-Zeitung bezifferte die Prämie auf 300 000 Euro, FCA-Manager Stefan Reuter wollte sich zu den Details nicht äußern. 300 000 Euro sind einerseits für die finanziell unter Stress stehende Hertha gerade kein Portokassenbetrag. Auf der anderen Seite wäre das aber nichts im Vergleich zu einem Abstieg. Auch wenn Niederlechner nicht traf (und zur 79. Minute ausgewechselt wurde), so war es doch gut angelegtes Geld: Der Stürmer wirkte nach dem Spiel nachgerade gerührt, dass er der Hertha so wichtig war und ist. Ihm sei schon am Montag signalisiert worden, dass er spielen werde, erklärte Niederlechner.

Er zahlte durch Einsatz zurück - und war damit sozusagen das Exempel dafür, dass die Hertha gegen Augsburg wirklich alles investieren wollte. Viel mehr konnte man über die erste Halbzeit nicht sagen: Der Spielabschnitt erfüllte die Erwartungen derer, die sich auf eine formidabel spröde Begegnung eingestellt hatten. Oder: auf ein wissenschaftliches Experiment aus dem Bereich der Humanmedizin. Zumindest hätte die Darbietung gut für eine Studie unter dem Arbeitstitel "Wie viel Kälte verträgt der Mensch?" getaugt; mit den Torhütern beider Mannschaften - Herthas Oliver Christensen und Augsburgs Rafal Gikiewicz - als Versuchsmeerschweinchen bei Temperaturen knapp überm Gefrierpunkt.

Dass die Statistiker zur Halbzeit auf 4:2 Torschüsse kamen, kann nur darauf zurückzuführen sein, dass sie das Display ihres Erfassungsgeräts mit Handschuhen bedienten. Oder aber gerade von einer Berlinale-Party kamen und ihren Lass-mal-Fünfe-gerade-sein-Tag hatten. Der Rede wert waren die sogenannten Abschlüsse jedenfalls nicht - nicht einmal Niederlechners Versuch aus der 2. Minute, der irgendwie programmatischen Charakter haben sollte. Es war das Signal, dass die Hertha ein wenig mehr für den Sieg tat als der FCA.

Detailansicht öffnen Zuckerguss auf den Sieg: Im Berliner Schneegestöber feiern Florian Niederlechner (links) und Marco Richter - zwei ehemalige Augsburger - Richters Tor zur 1:0-Führung. (Foto: Reinaldo Coddou H./Getty Images)

Die Partie änderte sich zur zweiten Halbzeit erheblich. Augsburgs Trainer Enrico Maaßen brachte Ruben Vargas für Kelvin Yeboah; Herthas Trainer Sandro Schwarz wechselte den Belgier Dodi Lukébakio für Jessic Ngankam ein. Die Abenteurer öffneten tatsächlich die Partie - zu einem Zeitpunkt, da das Schneegestöber so dicht wurde, dass bunte Bälle geordert werden mussten. Es war aber der handelsübliche weiße Ball, der nach gut einer Stunde im Tor der Augsburger einschlug.

Nach einem Freistoß von der rechten Seite missrieten den Augsburgern gleich zwei Befreiungsversuche. Beim zweiten Mal traf der Ex-Herthaner Arne Maier am Strafraum den Ball nicht richtig, und der Ex-Augsburger Richter sagte herzlich Danke: Er zog aus 25 Metern ab, Torwart Gikiewicz reckte sich vergeblich (61.) und war hinterher bei den Minderheitlern, als er meinte: "Vielleicht muss ich den halten." Richter wiederum jubelte, indem er auf Knien auf dem hauchzart von Schnee bedeckten Rasen gen Eckfahne rutschte - und damit ein Exempel statuierte.

Denn: Neun Minuten später machte Lukébakio es ihm nach. Nach einem Freistoß, den der erst kurz vor Spielbeginn in die Partie gerutschte Innenverteidiger Agustín Rogel hoch und weit in den Strafraum trat, klopfte der Belgier den Schnee vom Ball, indem er ihn volley ins Netz trat (70.). Hier und da gab es noch ein paar Chancen. Doch es überwog die Solidität der Hertha-Defensive, die erstmals seit dem 15. Spieltag (2:0 gegen den 1. FC Köln) ohne Gegentor blieb. Und nun, wie Niederlechner behauptete, vor zwei Wochen "gegen Gladbach den Turnaround" geschafft hat. "Es macht riesig Spaß im Moment. Genauso kommst du da unten raus." Die Hertha schöpft wieder Hoffnung.