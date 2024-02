Von Javier Cáceres, Berlin

Wenn man Fabian Reese fragt, was er gerade lese, so nennt er eine ganze Reihe von Büchern, die man in Buchhandlungen in der Sparte Selbsthilfe finden würde. "The Big Five for Life" habe er zuletzt in den Händen gehabt, ein Buch mit dem Untertitel "Was wirklich zählt im Leben", oder "Die 1%-Methode - Minimale Veränderung, maximale Wirkung". Bücher, bei denen er das Gefühl habe, nach der Lektüre sagen zu können: "Ich habe etwas gelernt, was mich weiterbringt."