Fußball-Bundesligist Hertha BSC wird ohne Ondrej Duda in die Rückrunde starten. Der Mittelfeldspieler wird bis Saisonende an den Tabellenletzten der Premier League, Norwich City, verliehen, wie Berliner Medien berichten. Eine Kaufoption beinhaltet die Leihe des 25 Jahre alten slowakischen Nationalspielers demnach nicht. Hertha-Pressesprecher Marcus Jung erklärte, dass der Verein bei Duda "kurz vor einer Lösung" stehe. Dieser musste nach seinem Wechsel zur Hartha 2016 das erste Jahr wegen eines Knochen-Ödems fast komplett aussetzen. Erst in der vergangenen Spielzeit stieg er zum Topscorer auf. Elf seiner zwölf Tore erzielte Duda in der vergangenen Spielzeit. In dieser Saison kam Duda auf sieben Einsätze. Unter Trainer Jürgen Klinsmann kam Duda nicht mehr zum Zuge und beklagte öffentlich seine Situation. Beim Aufsteiger der Premier League wird Duda vom deutschen Coach Daniel Farke trainiert.