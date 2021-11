Hertha-BSC-Geschäftsführer Fredi Bobic hat in einem Dazn-Interview zugegeben, mit dem Festhalten an Trainer Pal Dardai gegen Gesetzmäßigkeiten der Branche gehandelt zu haben. "Pal hat gemerkt: Er hätte nach den drei Niederlagen zum Saisonstart und nach seinem emotionalen Fehler eigentlich fliegen müssen", sagte Bobic in Anspielung auf das indirekte öffentliche Rücktrittsangebot von Dardai nach dem 0:5 beim FC Bayern. Trotzdem habe er sich gegen eine Entlassung entschieden, so Bobic, "weil ich ihm und auch dem Verein zeigen wollte: Wir brauchen Ruhe und Stabilität."

Hertha BSC hat vor dem Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen Bayer Leverkusen, das in der Europa League durch ein 4:0 gegen Betis Sevilla Selbstvertrauen tankte, mittlerweile zwölf Punkte geholt. Der Druck auf Dardai ist gesunken, dennoch stellte Bobic klar, dass emotionale Ausbrüche des Trainers "nicht zu oft passieren" dürfen. Denn: "In der Bundesliga darfst du dir keine Fehler erlauben."

Um das Klima in der Kabine zu verbessern, erklärte Bobic, habe er sich im Sommer nicht gescheut, Spieler wie Cunha oder Lukebakio abzugeben: "Wir haben die launischen Spieler aussortiert und Jungs geholt, die für Qualität und Mentalität stehen." Zu den hoch gesteckten sportlichen Zielen bei der Hertha sagte Bobic: "Ich bin Realist. In dieser Saison geht es erst mal um Stabilität" Für die nächsten Transferperioden kündigte er aber intensive Eingriffe in den Kader an: "Wir haben schon viel verändert und werden noch viel mehr verändern."