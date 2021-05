Pal Dardai wird auch in der kommenden Saison als Cheftrainer beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC arbeiten. Das teilte der Klub auf der digitalen Mitgliederversammlung am Sonntag mit. Der Ungar Dardai, 45, hatte das Amt im Januar von Bruno Labbadia übernommen und den abstiegsbedrohten Klub trotz erschwerter Bedingungen durch eine Corona-Quarantäne zum Klassenverbleib geführt. "Wir gehen zusammen in die Bundesliga. Ich kann eins versprechen: Die Arbeit und der Fleiß werden da sein", sagte Dardai in einem Video-Einspieler, "und dann versuchen wir, ein richtig tolles Jahr zu spielen."

Herthas Geschäftsführer Carsten Schmidt sagte: "Wir haben in Pal Dardai einen Coach, der uns das Mindestziel hat erreichen lassen. Ich freue mich auf ihn und sein Team in der neuen Saison." Auf Nachfrage bestätigte Schmidt, dass auch Dardais Assistenten Admir Hamzagic und Andreas Neuendorf bei der Profimannschaft bleiben. Auch Sportdirektor Arne Friedrich soll nach Bild-Informationen weiter in der Verantwortung stehen, bis 2022. "Wir sind in guten Gesprächen mit Arne Friedrich und hoffen, dass wir bald zu einem guten Ergebnis kommen werden", sagte Schmidt zu dieser Personalie: "Noch brauchen wir aber ein bisschen Zeit." Der ehemalige Nationalspieler Friedrich hatte sich zunächst eine Denkpause erbeten. Für Dardai und Friedrich hatte sich der neue Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic, der am 1. Juni sein Amt antritt, stark gemacht.