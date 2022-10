Von Javier Cáceres und Uwe Ritzer, Berlin

Am Freitag saß Sandro Schwarz, Trainer bei Hertha BSC, im Pressesaal des Bundesligisten und fühlte sich in seiner Rolle nur bedingt wohl. Am Sonntag spielt die Hertha gegen den SC Freiburg. Doch die Umstände wollten es so, dass Schwarz zum Moderator einer Affäre wurde, die mit ihm nichts zu tun hat. Seit Saisonbeginn ist er im Klub, er hat ihn sportlich weiterentwickelt, ist seit vier Spieltagen in Serie ohne Niederlage. Doch Interesse weckte am Freitag nur eins: "Das Thema", wie Schwarz es nannte, ohne viel mehr zu sagen, als dass es für die Arbeit mit der Mannschaft keine Rolle spiele - und ohne den Namen des Protagonisten in den Mund zu nehmen. Den Namen von Hertha-Mitglied Lars Windhorst.