Zweitligist Hertha BSC holt Verteidiger John Anthony Brooks, 31, zurück. Der gebürtige Berliner unterschrieb einen Vertrag bis 2026. Zuvor hatte die Hertha nach Torjäger Haris Tabakovic (zur TSG Hoffenheim) auch ihren Abwehrchef Marc Oliver Kempf verkauft – an den italienischen Erstliga-Aufsteiger Como 1907. Stürmer Fabian Reese hat dagegen am Donnerstag seinen Verbleib bei der Hertha bekräftigt. Der Rückkehrer Brooks war bereits in Herthas Nachwuchsakademie und von 2007 bis 2017 im Klub. Über den VfL Wolfsburg und Benfica Lissabon landete der US-Nationalspieler zuletzt 2023 in Hoffenheim.