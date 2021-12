Der frühere Bundesliga-Profi Thomas Broich verstärkt von 1. Januar an die Nachwuchsabteilung von Hertha BSC. Als "Leiter Methodik" soll der 40-Jährige, der auch als TV-Experte bekannt ist, die Akademie-Trainer des Vereins unterstützen. Das teilten die Berliner am Mittwoch mit. Broich war bis zum Ende der vergangenen Saison als Chefcoach der U15 bei Eintracht Frankfurt angestellt, es war seine erste Station als Trainer. Nach seiner aktiven Zeit bei diversen Bundesligisten (Mönchengladbach, Köln, Nürnberg) hatte er bis 2017 sieben Jahr lang für Brisbane Roar in Australien Fußball gespielt. Seine Arbeit als Fernsehexperte wird der frühere Mittelfeldspieler laut Hertha-Angaben fortsetzen.