Neuer Sport-Geschäftsführer von Hertha BSC: Fredi Bobic am Tag seiner Präsentation in Berlin.

Von Javier Cáceres, Berlin

Das Schlüsselwort am Dienstag lautete bei Hertha BSC: "Kontinuität". Zwar bestand nach der Vorstellung von Fredi Bobic, 49, kein Zweifel daran, dass beim Berliner Bundesligisten ein neuer Wind aufzieht: "Wir sind ambitioniert, wir wollen besser werden", sagte der neue Geschäftsführer Sport. Doch nach zwei Jahren Abstiegskampf gehe es "zunächst darum, Stabilität in den sportlichen Bereich zu bekommen." Deshalb darf nicht nur der im Januar wieder zum Cheftrainer beförderte Pal Dardai weitermachen - diese Personalie war bereits am Sonntag bestätigt worden. Sondern es wird auch ein weiterer früherer Spielkamerad des einstigen Hertha-Profis Bobic bleiben: Sportdirektor Arne Friedrich. Der sei eine "Klublegende", obendrein "ein erfolgshungriger, empathischer Mensch", sagte Bobic. Daher sei Friedrichs Verbleib "ein zentraler Punkt" für ihn gewesen.

Die Kontinuität ist kein Selbstzweck, sondern eine Lehre aus der jüngeren Vergangenheit der Hertha. Die ist einerseits vom 300 Millionen-Euro-Einstieg der Investmentgesellschaft Tennor und gewichtigen Transferaktivitäten geprägt, aber eben auch von steter Unruhe. Auf Dardai, der 2015 erstmals eingesprungen war, folgten die Trainer Covic, Klinsmann, Nouri, Labbadia - und schließlich wieder Dardai. In den Gesprächen mit Dardai und Friedrich sei die Überzeugung gewachsen, dass die beiden das ideale Duo für die nahe Zukunft darstellen und dafür bürgen, dass nicht wieder alles auf links gedreht wird. "Fünf Trainer in zwei Jahren sind! zu! viel! Da wirst Du nie sportlichen Erfolg haben", sagte Bobic. Aber es gelte auch, "in strukturellen Fragen viel, viel schärfer und klarer zu werden." Daher wird Bobic auch mit einer Reihe von neuen Mitstreitern in den Klub einzieht, dem er seit anderthalb Jahrzehnten als Mitglied angehört.

Unter anderen wird Dirk Dufner neuer Kaderplaner; er war früher bei 1860 München, in Freiburg und Hannover als Manager tätig und zuletzt Spielerberater. Eine Reihe von Mitarbeitern bringt Bobic aus Frankfurt mit- zum Beispiel Babacar Wane, der den Scouting-Bereich leiten wird. Das aber heißt nicht, dass bei der Hertha ein "Copy & Paste" von Bobics Eintracht-Ära ansteht - wobei es Schlimmeres gäbe. Bobic habe in Frankfurt "herausragende Arbeit geleistet", betonte Markus Krösche, als er ebenfalls am Dienstag bei der Eintracht als dessen Nachfolger vorgestellt wurde. Unter Bobics Ägide habe sich "Frankfurt sehr, sehr gut entwickelt". Bobic führte die Eintracht an den Rand der Champions-League, unter anderem mit Spielern wie André Silva und Filip Kostic, die nun bei anderen Klubs Begehrlichkeiten wecken - und die der von RB Leipzig gekommene Krösche unbedingt halten will.

In Berlin klang Bobic bei einer konkreten Personalie etwas weniger eindeutig: bei der Frage, ob man weiter mit Matheus Cunha plane. "Für Hertha-Verhältnisse" sei der brasilianische Stürmer "ein Genie", sagte Trainer Dardai mal. Auch Bobic hält große Stücke auf Cunha: "Er ist ein hervorragender Fußballer - wenn er sich in den Dienst der Mannschaft stellt, sogar ein herausragender", sagte der neue Manager. Er sei sehr froh, dass Cunha ohne Ausstiegsklausel im Klub sei. Das hieße, dass Hertha über einen guten Preis für den Brasilianer verhandeln könnte. Ein Gespräch mit Cunha stehe noch aus, da will Bobic geklärt wissen, ob jener glücklich in Berlin ist oder weiterziehen will.

Cunha war Anfang 2020 nach gekommen, auch dank Investor Windhorst. Mit ihm hat sich Bobic bereits getroffen - er habe das Gefühl, dass "ein gutes Miteinander" möglich sei. Bobic versprach Windhorst- und allen Herthanern - Ambition, Arbeit und eine gewisse Austerität: "Die nächsten zwei Jahre werden hart", sagte Bobic wegen der nicht überwundenen Folgen der Corona-Pandemie. Im absehbar langen Transfersommer seien Geduld, Fleiß und Kreativität gefragt. Aber: "Ich werde mit jedem Budget arbeiten können. Ich komme aus Stuttgart und Schwaben - ich weiß mit dem Geldbeutel umzugehen."