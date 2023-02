Von Javier Cáceres, Berlin

Am Wochenende ging die Berlinale zu Ende. Und der Stadion-Discjockey von Hertha BSC wagte eine riskante Hommage ans Film-Festival der Hauptstadt, nicht wegen "Axel F", der unverfänglichen Titelmelodie von "Beverly Hills Cop", das aus der Feder von Harold Faltermeyer stammt. Aber Lalo Schifrins berühmtestes Werk, "Mission Impossible" vor dem mutmaßlichen Abstiegskampf-Finale gegen den FC Augsburg? Das wirkte mindestens gewagt.

Wobei: Vielleicht war es ein Wink an den FCA, für den das Berliner Olympiastadion in der Bundesliga bislang uneinnehmbar war - und nun auch blieb. Hertha siegte, als gelte es einen Filmtitel zu paraphrasieren. Denn nicht nur das Resultat war das gleiche wie aus dem Hinrundenspiel aus dem September, auch die Torschützen waren wieder Marco Richter (61. Minute) und Dodi Lukébakio (69.): im Westend nichts Neues.

In einem fußballerisch weitgehend belanglosen Spiel schleppte ein FCA-Profi aber immerhin den Preis für die beste Nebenrolle ab: Torwart Rafal Gikiewicz. Weniger, weil er dem Augenschein nach bei Richters Tor - einem 25-Meter-Schuss, der aus einem Schneetreiben kam, das dichter war als bei jeder Berlinale-Party - etwas spät reagiert hatte. Sondern weil er die anschwellenden Jury-Debatten, ob's ein Torwartfehler war, auf erfrischende Weise als irrelevant brandmarkte. "Wenn ich stehengeblieben wäre und nur nach links geschaut hätte, hätte jeder gesagt: überragendes Tor!", argumentierte Gikiewicz. Seine Wesensart aber bedinge, dass er nichts unversucht lassen wolle, um ein Tor zu verhindern, also warf er sich dem Ball - vergeblich - hinterher.

Hertha musste eine sechsstellige Summe bezahlen, damit Niederlechner auflaufen durfte

In Wahrheit war er das Opfer einer unrühmlichen Fehlerkette. Dem Tor war ein Freistoß nach unnötigem Foul vorangegangen, den Augsburgs Defensive zwei Mal nur unzureichend klärte. Beim zweiten Tor war Gikiewicz ähnlich machtlos, nach einem langen Freistoß von Rogel stand er, verraten und verkauft, im Angesicht des eingewechselten Lukébakio, der per Volley aus 14 Metern abschloss. Doch Ansprüche auf den Preis für die beste Hauptrolle konnte er nicht so richtig erheben: Der ging an Florian Niederlechner, der bis zum Januar noch in Augsburg gespielt hatte.

Der 32-Jährige hatte die Schlagzeilen vor dem Spiel dominiert, weil ein pikantes Detail aus seinem Vertragswerk bekannt geworden war. Der Kicker enthüllte, dass ein sechsstelliger Nachschlag auf die Ablöse fällig würde, falls Niederlechner gegen den FCA auflaufen sollte. "Der ganze Wirbel war nicht ganz so einfach", erklärte Niederlechner, "ich mach' dann immer einen auf cool, aber so einfach war es nicht."

Gleichwohl: Schon am Montag hatte sich Herthas Trainer Sandro Schwarz den Preis für die beste Produktion gesichert. Er rang den Verantwortlichen der Hertha das Okay ab, Niederlechner um den Preis von angeblich 300 000 Euro einsetzen zu dürfen; am Sonntag sagte Schwarz, es habe sich "definitiv" bezahlt gemacht. Auf der anderen Seite verweigerte übrigens FCA-Manager Stefan Reuter jeden Glückwunsch dafür, immerhin die Klubkasse gefüllt zu haben. Ihm wären Punkte lieber gewesen, sagte er.

Dass die Punkte aber in Berlin blieben und Niederlechner gar von einem "Turnaround" sprechen konnte, hatte auch mit Herthas neuem Sechser Tolga Cigerci zu tun, der einst seine Profikarriere beim VfL Wolfsburg begann und dann in Mönchengladbach und bei der Hertha fortsetzte. Seit er da ist, ordnet sich die Hertha besser; sie steht stabiler und strukturierter da.

Detailansicht öffnen "Wenn einer nicht bereit ist, den Abstiegskampf anzunehmen, darf er nicht in der Kabine sitzen!", findet Rafal Gikiewicz. (Foto: Adam Pretty/Getty Images)

Schwarz rühmte Cigerci am Sonntag als einen Spieler, "der viel coacht" und damit alle, die ihn umgeben, besser mache. "Was er sagt, hat Sinn und Verstand", weil Cigerci den Mund nicht aufmache, "um irgendwas zu quatschen", sondern weil er "Spielsituationen schnell wahrnimmt" und Ungleichgewichte umgehend austariert. Cigerci selbst erzählte, dass er durch die Erfahrungen, die er in sieben Jahren türkischer Süper Lig (Galatasaray, Fenerbahce, Basaksehir, Ankaragücü) gesammelt habe, an Reife gewonnen habe. Sie komme nun der Hertha zugute - zum Beispiel gegen den FCA, der exakt das Spiel lieferte, das Niederlechner & Co. erwartet hatten: lange Bälle, zweite Bälle, Kopfballduelle, solche Dinge. Der Preis für das beste Drehbuch blieb also mangels Überraschungen vakant.

Augsburgs Kapitän Jeffrey Gouweleeuw führte die Niederlage später darauf zurück, dass einige seiner Mitspieler nicht voll durchgezogen hätten. Das wollte Torwart Gikiewicz nicht direkt bestätigen, aber der Zweifel war gesät: "Wenn einer nicht bereit ist, den Abstiegskampf anzunehmen, darf er nicht in der Kabine sitzen!", warnte der polnische Keeper. "Abstieg tut weh. Ich will nicht 'Abstieg' in mein CV (Curriculum Vitae, Anm. d. Red.) schreiben und noch mal zweite Liga spielen."

Verliert der FCA, weil das Spiel nicht am geliebten Freitagabend stattfand?

Nicht, dass er furchterfüllt wirkte. Aber dass Augsburg nur noch vier Punkte vor der Hertha und fünf Punkte vor dem Tabellenvorletzten Bochum steht, wurmte ihn - zumal er aus seinem Team nicht richtig schlau wird. Augsburg verlor gegen die Hertha das vierte Auswärtsspiel des Jahres - daheim aber gab es Siege gegen Gladbach oder Leverkusen, die "bei allem Respekt für Hertha (...) viel mehr Qualität" hätten als die Berliner, wie Gikiewicz sagte.

Woran das liege? Keine Ahnung, sagte der Torwart und landete bei den Uhr- respektive Anstoßzeiten. So sei Freitag, 20.30 Uhr, als Termin "besser" als alle anderen , sagte Gikiewicz, "aber 15.30 Uhr mit 40 000 Zuschauern im Olympiastadion ist auch nicht schlecht" - in jedem Fall besser als "13 Uhr mit 2000 oder 3000 Zuschauern" in der zweiten Liga, das müsse man sich immer vor Augen führen.

In der übernächsten Woche hat Gikiewicz einen 21-Uhr-Termin im persönlichen Terminplan stehen: Augsburgs nächster Auswärtsgegner Bayern München trifft dann unter den Augen von Gikiewicz auf Paris Saint-Germain in der Champions League. "Ich mache dann wieder Gegneranalyse, so wie letztes Jahr. Da war ich gegen Barcelona da, drei Tage später haben wir gewonnen", juxte Gikiewicz und bekannte, dass er auf ein Remake hoffe: "Nach einem Duell gegen Messi und Mbappé haben die Bayern keinen Bock, gegen Augsburg zu spielen." Der Spaßfaktor hält sich für FCA-Gegner ja auch in engeren Grenzen als manch ein Film, der einen Festivalpreis erhält.