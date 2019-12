Wenn es etwas gibt, dem ein Mensch völlig hilflos ausgeliefert ist und das deshalb unendlich nerven kann - dann ein Lied, das wie Kaugummi im Ohr klebt. Und wenn es ein Lied gibt, das als womöglich perfekter Ohrwurm bereits wissenschaftlich erforscht worden ist, dann natürlich "Last Christmas", der Song der englischen Popgruppe "Wham!". Seit 1984, seit geschlagenen 35 Jahren, versucht die Menschheit dieser Melodie des Pop-Duos zu entkommen - erfolglos. Am Samstag spielte dann sogar der Disc-Jockey von Hertha BSC das Lied zur Halbzeit der Partie der Berliner gegen Borussia Mönchengladbach ein - als ob die vorangegangenen 45 Minuten für die Besucher nicht schon schmerzlich genug gewesen wären.

Auf der Anzeigetafel prangte zu diesem Zeitpunkt ein Resultat, das auch nach 90 Minuten Bestand haben sollte: 0:0.

Den beiden Kontrahenten vom Samstag war das allerdings recht: Den Gladbachern genügte das Remis, weil sie wegen des Leipziger Sieges und der schlechteren Tordifferenz schon vor Spielbeginn wussten, dass sie zwar nicht als Herbstmeister, aber als guter Vorrundenzweiter in die Weihnachtsferien gehen würden. Und den Herthanern kam das Nullnull wie ein Triumph vor, weil sie unter dem neuen Trainer Jürgen Klinsmann nun schon vier Partien ohne Niederlage und drei Spiele nacheinander ohne Gegentor geblieben sind.

Im englischen Sprachraum bekäme Klinsmann dafür längst die Alliteration "Clean-sheet-Klinsi" um die Ohren gehauen - auf der Insel werden "weiße Westen" von Torhütern "clean sheets" genannt. Als die Partie vorüber war, versuchte sich auch Herthas Stadionsprecher an Begeisterung: "Wer hätte das vor vier Wochen gedacht?", rief er einen niederlagenfreien Advent in Erinnerung. Dennoch: Bei mindestens einem Beteiligten rief die Partie Unwohlsein hervor. Wie er das Spiel fand, wurde Gladbachs Nationalverteidiger Matthias Ginter gefragt, er antwortete aufrichtig: "Zum Einschlafen - für die Zuschauer!"

Für die Beteiligten auf dem Rasen war die letzte Partie des Jahres reiner Stress (und deshalb für die Zuschauer nicht einschläfernd, sondern mitunter aufreibend wie kreischende Kreide). Die Gladbacher waren emotional nicht frei, weil sie zuletzt in der Europa League und in der Bundesliga zwei Spiele in letzter Minute aus der Hand gegeben und dabei den Eindruck erweckt hatten, auf der Felge zu fahren. Dass Hertha in der ersten Halbzeit die besseren Chancen hatte - Eduard Löwen jagte einen Freistoß ans Aluminium, Dodi Lukébakio verzog nur knapp -, ließ die spielerisch überlegene Borussia das gesamte Spiel über stets in Alarmzustand verharren.

Die Hertha wiederum konzentrierte sich so intensiv aufs Verteidigen, dass man fast von neodardaistischem Fußball sprechen konnte. Von einer Neuauflage jenes Sicherheitsfußballs, der unter Klinsmanns Vor-Vorgänger Pal Dardai praktiziert worden war, bis der Ungar im Sommer wegen mangelnder Offensivausrichtung gehen musste und durch den anschließend glücklosen Trainer Ante Covic ersetzt wurde.

Klinsmann, der zunächst von Großinvestor Lars Windhorst als Aufsichtsrat in den Klub geholt wurde und dann wegen der sportlichen Talfahrt als Trainer einsprang, hält diese defensive Strategie für alternativlos. Dass es bislang gut funktioniert hat, ist angesichts der überschaubaren Komplexität der Aufgabe und der Qualität des Kaders kein biblisches Wunder, sondern eine Folge des unbedingten Gehorsams der Hertha-Kicker. Sie bauen hinten Barrikaden auf und werfen vorne hin und wieder Pfeile hinter die Gegnerreihen.

"Die Zieldefinition in diesem Jahr heißt: überleben", rechtfertigt sich Klinsmann. Dennoch spricht er von Hertha als " spannendstem Fußballprojekt Europas", von der Europa und der Champions League, von Titeln. Offen bleibt, ob er diesen prallen Rucksack an Erwartungen ab Sommer 2020 selbst schultert - oder doch einem Nachfolger übergibt.