Hertha BSC in der Bundesliga:Lukebakio löst den Berliner Knoten

Von Maik Rosner, Augsburg

Viele Gemeinsamkeiten haben der FC Augsburg und Hertha BSC nicht, dennoch ähnelte sich ihre Situation vor der Verabredung am Sonntag. Vieles soll ja an beiden Standorten besser werden nach den Enttäuschungen der vergangenen Jahre. Allzu gut hatte es aber auch diese Saison noch nicht mit ihnen gemeint. Vor allem das Toreschießen fiel beiden Teams bislang schwer. Die Augsburger hatten sich nur wenige Chancen erspielt, diese aber immerhin mit der besten Quote der Liga recht konsequent genutzt. Die Berliner dagegen kamen zwar oft zu Abschlüssen, waren jedoch an den ersten vier Spieltagen mit der schlechtesten Chancenverwertung der gesamten Liga aufgefallen.

Es verwunderte daher nicht, dass der direkte Vergleich recht torarm endete. Aber immerhin: 2:0 (0:0) gewann die Hertha - vor allem dank des Kopfballtores von Dodi Lukebakio zur Führung (57.), bevor der ehemalige Augsburger Marco Richter noch spät zum Endstand traf (90.+3) - im zweiten Spiel nach einer Hodenkrebserkrankung. Für die Berliner war es der erste Saisonsieg - und der erste mit Trainer Sandro Schwarz. Nach fünf Ligaspielen weist die Hertha nun vier Punkte auf, beim FCA sind es drei.

Es hatte sich ins Bild des Saisonverlaufs gefügt, dass sich beide Geschäftsführer bereits am Ende des Transfersommers damit beschäftigt hatten, den Kader nachzuschärfen. Hertha-Manager Fredi Bobic nahm dafür die lange Winterpause wegen der WM in Katar in den Blick. Sein Augsburger Kollege Stefan Reuter entschloss sich vor wenigen Tagen zur kurzfristigen Korrektur - durch die Leihe des Stürmers Mergim Berisha, 24, von Fenerbahce Istanbul. Die Verpflichtung des ehemaligen Salzburgers ging mit der Einsicht einher, dass Ricardo Pepi, 19, mehr Zeit benötigt, um ein gefährlicher Erstligastürmer zu werden. Mit 16 Millionen Euro Ablöse ist der US-Amerikaner mit Abstand der teuerste Transfer der FCA-Geschichte, aber ein Tor war ihm seit seiner Ankunft im Januar nicht gelungen. Nun soll er seine Eingewöhnung in Europa als Leihspieler bei Groningen in der Eredivisie fortsetzen.

Augsburg ist in der ersten Hälfte die gefährlichere Mannschaft

Berisha dagegen trauen sie in Augsburg zu, auch ohne Deutsche-Bundesliga-Erfahrung die gewünschte Soforthilfe leisten zu können. Diese Zuversicht liegt auch daran, dass sich der frühere U21-Nationalspieler des DFB bereits erfolgreich auf höchstem Niveau erprobt hat. Für RB Salzburg absolvierte Berisha sechs Spiele in der Champions League und erzielte dabei vier Tore, zwei davon gegen den FC Bayern.

Am Sonntag fügte sich Berisha in Augsburg mit viel Präsenz ein. Trainer Enrico Maaßen hatte ihn gleich in die Startelf gestellt, und Berisha belebte die Offensive zunächst. An fast allen gefährlichen Situationen war er beteiligt, darunter ein Schuss an den Außenpfosten (28.). Kurz zuvor hatte er seinen Sturmkollegen Demirovic mit einem Steilpass in Szene gesetzt, allerdings beendete Herthas Filip Uremovic als letzter Mann den Angriff mit einem Klammergriff, für den er beim Ringen vermutlich eine Wertung erhalten hätte, hier aber von Glück sagen konnte, dass es Harm Osmers bei Gelb beließ. Nach Ansicht des Schiedsrichters hätte der mitgelaufene Plattenhardt noch eingreifen können.

Offensiv hatte die Hertha bis zur Pause immerhin zwei nennenswerte Abschlüsse . Doch Marc-Oliver Kempfs Kopfball und Chidera Ejukes Schlenzer verfehlten das Tor. Erst Lukebakio brachte den Ball in der zweiten Halbzeit aufs Tor, und weil sein Kopfballaufsetzer nach Plattenhardts Flanke von links ins Netz tropfte, durften sich die Berliner über ihr drittes Saisontor und das zweite von Lukebakio freuen. Später hätten Kenny und Kanga erhöhen können, doch sie vergaben. Erst Richter holte das Versäumte nach.