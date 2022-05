Der Berliner Fußball-Bundesligist Hertha BSC beschäftigt sich offenbar mit einer Verpflichtung von Trainer Sandro Schwarz. Nach Informationen des Magazins kicker gibt es reges Interesse am früheren Coach des FSV Mainz 05. Der 43-Jährige trainiert seit Oktober 2020 den russischen Erstligisten Dynamo Moskau. Anders als seine deutschen Kollegen Markus Gisdol und Daniel Farke, die nach Beginn des Ukraine-Kriegs ihre Trainerämter bei russischen Klubs kündigten, will Schwarz noch bis Saisonende bei Dynamo bleiben. Er ist mit seinem Team starker Tabellenzweiter hinter Zenit St. Petersburg.

Just gegen seinen Ex-Klub Mainz könnte die Hertha am Samstag (18.30 Uh) mit einem Heimsieg den Klassenerhalt sicherstellen. Der aktuelle Trainer Felix Magath hat nur einen Vertrag bis Saisonende, er kann sich aber auch vorstellen, in Berlin zu bleiben: "Ich schließe nichts aus, weil sich die meisten Menschen zu schnell selbst begrenzen", sagte Magath zuletzt.