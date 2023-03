Noch sind keine Gewinne in Sicht. Aber 777 Partners, der neue Investor bei Hertha BSC, soll sich einem Medienbericht zufolge 95 Prozent Anteil an möglichen Erträgen gesichert haben.

Der neue Hertha-Investor 777 Partners hat sich offenbar eine hohe Beteiligung an künftigen Gewinnen des Bundesligisten gesichert. Das soll aus Dokumenten im Handelsregister hervorgehen, die das Magazin Capital ausgewertet hat. Demnach sollen dem US-Finanzinvestor im Fall einer Gewinnausschüttung über Vorzugsaktien 95 Prozent des zu verteilenden Betrags zustehen, berichtet das Magazin. Dem Stammverein Hertha BSC e.V., der weiterhin eine Minderheit an der ausgegliederten Kapitalgesellschaft hält, mit der der Hauptstadtklub am Spielbetrieb der Bundesliga teilnimmt, stünden nur fünf Prozent der Gewinne zu.

Bisher ist die Hertha allerdings hochdefizitär, Gewinne sind keine in Sicht. Am Wochenende hatte der Bundesligist den Einstieg des Investors offiziell bekannt gegeben. 777 Partners hat die Anteile in Höhe von 64,7 Prozent an der Hertha BSC KGaA übernommen, die zuvor eine Firma von Lars Windhorst gehalten hatte.