Von Javier Cáceres, Berlin

Zu den großen, bislang unerfüllten Träumen des seit Jahren mit Hertha BSC verbandelten Trainers Pal Dardai gehört es, mal ein Pokalfinale im Berliner Olympiastadion zu spielen; er wohnt ja quasi nebenan. Und siehe: Am Samstag ging der Traum zumindest ein bisschen in Erfüllung, denn er wohnte als frisch (re-)installierter Hertha-Trainer einem Endspiel im übertragenen Sinne bei, das wegen seiner Rahmenbedingungen auch noch Cup-Final-Flair verströmte: das so genannte "Abstiegs-Endspiel" seiner Hertha gegen den SV Werder Bremen.

Die Rahmenbedingungen? Nun: Die Sonne schien, die Temperaturen waren wohlig und maienhaft und das Stadion war mit 74 000 Menschen ausverkauft. Und kaum, dass die Partie begonnen hatte, erinnerte noch etwas an die Pokalendspiele: Hertha war nicht mehr auf dem Platz. Oder zumindest: nicht so richtig bei der Sache. Und weil sich das erst am Ende ein wenig änderte, ging Hertha mit 2:4 Toren unter - und bleibt eine Woche vor der Visite beim FC Bayern auf dem letzten Tabellenplatz, mit fünf Punkten Rückstand auf Nichtabstiegsplatz 15, den der VfL Bochum belegt.

Werder hingegen, das von 25 000 Anhängern nach Berlin begleitet wurde und in dem dreifachen Torschützen Marvin Duksch seinen Matchwinner hatte, kommt nun auf 35 Zähler. Und dürfte damit nach menschlichem Ermessen alle Unkenrufe zum Verstummen bringen. Denn in den vergangenen Wochen war rund ums Weserstadion immer wieder daran erinnert worden, dass die Bremer sich vor zwei Jahren nach zwei Dritteln der Saison in einer komfortablen Lage befanden - um dann noch abzuschmieren. Nun droht Hertha der Abstieg in die zweite Liga: "Die Probleme in den Köpfen sind größer als ich gedacht hatte", sagte Dardai, der am Montag zum dritten Mal nach 2015 und 2021 als Berliner Feuerwehrmann eingesprungen war.

Angesichts der mentalen Schwierigkeiten erwägt Dardai, den Spielern gleich zwei Tage frei zu geben, um die Köpfe wieder frei zu bekommen. Völlig überrascht habe ihn die Pleite nicht erwischt, er sei ein Stück weit "darauf vorbereitet" gewesen, dass sein Debüt verloren gehen könnte. "Ich kenne die Fußball-Dynamik", so Dardai, der schon im Vorfeld davon sprach, dass es ein kleines Wunder benötige, um zu siegen.

Auf den Wurst Case folgt der Worst Case: die schnelle Führung von Werder durch Marvin Duksch

Lange vor Spielbeginn war ein Transparent zu lesen, das bewies, dass die einzige Konstante der laufenden Saison, die Geduld der Hertha-Fans, sich dem Ende zuneigt: "Zerreißt Euch endlich für Hertha BSC!", war dort zu lesen. Und das stach vor allem deshalb ins Auge, weil die Ostkurve als Reaktion auf das 2:5-Desaster von Schalke beim Aufwärmen leer blieb. Es gab Proteste gegen den Investor "777 Partners", der Hertha wohl das Überleben gerettet hat. Und es gab auch Protest gegen einen Aspekt des Sparkurses, der bedeutet, dass es bei der nächsten Mitgliederversammlung nicht die übliche Verköstigung geben soll, wie die Bild vor ein paar Tagen berichtet hatte. "Gehälter kürzen für Topverdiener, dann reicht es auch für Kuchen & Wiener", stand auf einem Banner. Und dann folgte auf den Wurst Case auf den Rängen auch noch der Worst Case auf dem Rasen: Werder ging durch Marvin Duksch in Führung.

Dabei hatte Hertha den Bremern kurz nach Anpfiff einen Schrecken in die Glieder gejagt: Ein schön getimter Pass von Marco Richter, der diesmal als Regisseur hinter Mittelstürmer Jessic Ngankam aufgeboten wurde, landete in der dritten Minute zu Füßen von Dodi Lukebakio, der in den Strafraum stürmte, aber an Jiri Pavlenka scheiterte. 180 Sekunden später aber traf Duksch zum ersten Mal: Nach einem Luftkampf zwischen Bremens Mitchell Weiser und Lucas Tousart im Mittelfeld landete der Ball bei Jens Stage, der Duksch bediente - und der legte den Ball an Torwart Oliver Christensen vorbei ins Tor. In der 27. Minute war Duksch wieder zur Stelle, diesmal per Kopf nach einer Flanke von Christian Groß, der keine Mühe hatte, sich auf der rechten Seite gegen die gänzlich kontaktfreie Verteidigung von Marton Dardai und Tolga Cigerci durchzusetzen. Den Bremern war im Kern nur eines vorzuwerfen: dass sie zur Pause keinen demütigenden Vorsprung herausschossen. Maximilian Philipp und Duksch ließen Großchancen ungenutzt.

Detailansicht öffnen "Wir sind noch nicht abgestiegen." Kevin Prince Boateng kam nach der Pause, zu mehr als einem Aufbäumen reichte es nicht. (Foto: Soeren Stache/dpa)

Zur Pause wechselte Dardai dreifach: Kevin Prince Boateng kam für Cigerci, Suat Serdar für Derry Sherhant und der uruguayische Innenverteidiger Agustín Rogel für Marton Dardai. Nur: Die Medizin war noch schlimmer als die Krankheit. Die Verständigungsprobleme zwischen Rogel und dem Rest der Berliner Abwehr waren so monumental, dass Duksch die völlige Orientierungslosigkeit der Defensive zum zwischenzeitlichen 3:0 nutzte und nun elf Saisonstore erzielt hat (und damit nur fünf weniger als der am Samstag unpässliche Niclas Füllkrug). Das 4:0 war das Werk eines früheren Berliners: Nach einem katastrophalen Rückpass von Rogel auf Torwart Oliver Christensen stibitzte Weiser dem Keeper den Ball - und schob ihn ins fast leere Tor.

Was sich danach ereignete, entzog sich jeder rationalen Erklärung. Bremen ließ ein paar weitere Chancen ungenützt - und Hertha bäumte sich tatsächlich noch einmal auf. Erst verkürzte Jessic Ngankam nach einem feinen Pass von Serdar in den Strafraum (68.); dann holte Ngankam gegen Milos Veljkovic einen Foulelfmeter heraus, den Lukebakio (79.) verwandelte. "Wir haben Willen gezeigt, aber das reicht nicht", befand Dardai. Ähnlich äußerte sich ein niedergeschlagener Boateng, er rang fast schon um Fassung. "Wir sind noch nicht abgestiegen ...", sagte er. Was faktisch stimmt. Doch das Spiel lieferte den Beweis, dass es tatsächlich die schwerste der drei Retter-Missionen von Dardai ist.