Trotz einem "knallharten Sparkurs" wird Hertha BSC in dieser Saison Verluste in Höhe von 22 Millionen Euro anhäufen, das Minus aus den jüngsten fünf Spielzeiten summiert sich auf 332 Millionen. Das Management verbreitet dennoch Optimismus.

Von Uwe Ritzer

Natürlich warfen die Fans von Hertha BSC eifrig mit, als Stadionbesucher in ganz Deutschland wochenlang Tennisbälle und Schokomünzen auf die Spielfelder schleuderten, aus Protest gegen die Investorenpläne der Deutschen Fußball Liga (DFL) bei der Auslandsvermarktung. Das Heimspiel der Berliner gegen den HSV stand deswegen sogar kurz vor dem Abbruch. Die Werferei samt bösen Bannern in Fankurven zeugte überall dort von Realitätsverzerrung, wo längst Investorenfußball gespielt wird. In Berlin allerdings war der Protest gänzlich absurd. Denn ohne hohe dreistellige Millionensummen von Investoren gäbe es bei Hertha schon lange keinen Profifußball mehr. Und trotz des vielen Geldes, das von der US-Private-Equity-Firma 777 Partners kommt, gerät der Hauptstadtklub finanziell immer mehr in die Bredouille, wie neue Zahlen belegen.