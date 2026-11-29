Ein paar potenzielle Kunden waren unabkömmlich, aber das war nicht so schlimm. Die Kneipe „Rumpelkiste“ war am Samstag auch so gut gefüllt. Mit Anhängern zweier Klubs, die sich so sehr mögen, dass sie, wenn sie aufeinandertreffen, Süßholz raspeln. Sogar, wenn einer der beiden, in diesem Fall die Berliner Hertha, gegen den anderen, also den Karlsruher SC, mal eben mit 4:0 gewinnt. Sie singen dann immer noch „Heeeeeeertha und der KSC“, nach der Melodie des Gospels „Over In the Gloryland“, aus dem dann unter anderem der Sänger Ernst Neger den Gassenhauer „Ja, mir san mi’m Radl da“ machte.

Apropos Gasse: Die Rumpelkiste liegt in einer Charlottenburger Seitenstraße, die nach dem großartigen Heinrich Zille benannt ist, dem Autor der noch viel großartigeren Hurengespräche. Und sie gehört nun einem echten Berliner, der überdies ein Ex-Karlsruher und Ex-Weltmeister ist: Thomas Häßler, in Italien Tomassino genannt, in Deutschland: Icke.

Die Spieler der örtlichen Hertha könnten ihm ob seiner Meriten nur einen Bruchteil des Wassers reichen, das er ihnen nun, andererseits, gegen Entgelt in 0,2-Liter-Gläsern servieren würde. Aber als die Bierpinsel über den Tresen geschoben wurden, mussten die Hertha-Profis „regenerieren“. Oder taten es, wer weiß, ob sie das mussten. Dabei war es der Zeitpunkt, in einer Kneipe wie Ickes Rumpelkiste vorbeizuschauen.

Zumal sie bei Hertha ja seit geraumer Zeit dieses Lied trällern, wozu sich wunderbar saufen lässt, also so richtig. Obwohl es mal, Jahrzehnte her, als die Grünen noch irgendwie als linksgrünversifft durchgingen, bei Demos gespielt wurde: „Sieben Tage lang“ hieß es damals, mittlerweile geht’s überall als „Was wollen wir trinken“ durch. In Berlin ist zu diesen Noten ein Ostkurven-Gospel entstanden, den ein findiger Musik-Producer – irgendeiner zieht ja immer einen Nutzen aus der Schwarmintelligenz – zu Geld machen will.

Thomas Häßler gibt seinen Besuchern Autogramme. Foto: Christophe Gateau/dpa

Immerhin: Dass das Lied „Einhundert Punkte, Hertha BSC, einhundert Punkte, BSC …“ nicht von ihm ist, das muss er eingestehen. Dass es aus den Kehlen Zehntausender Herthaner gerade super klingt, das ist das eine. Dass diese hundert Punkte für den BSC immer noch möglich sind, ist das andere. Hertha führt die Zweitligatabelle an, mit zwölf Siegen und einem Unentschieden aus dreizehn Spielen. Das ist, mit Verlaub, unerhört.

Denn: Gibt es eine Mannschaft in Europa, die eine solche Bilanz vorzuweisen hätte? Sogar der Hertha-Schal über der Theke von Ickes Rumpelkiste sieht aus, als habe ihn jemand mit frischem Stolz hingehängt.

Woran man sich ja auch erstmal gewöhnen muss. An diese Leichtigkeit. An die Leichtigkeit der Alten Dame. Das gab’s früher zu Zeiten von Icke Häßler doch nicht. Der wurde einst bei Meteor 06 Berlin und den Reinickendorfer Füchsen groß und musste dann in den 1980er-Jahren die Berliner Insel verlassen. Gen Köln, was ja heute – danke, Deutsche Bahn – noch weiter weg ist als damals, zu Mauer-, Honecker- und Sonderzug-nach-Pankow-Zeiten. Icke geriet das nicht zum Schaden. Im Gegenteil. Weltmeister wurde Icke, und was für einer!

Häßler war derjenige, der das DFB-Team mit einem Tor im letzten Qualifikationsspiel zur WM 1990 in Italien schoss. Und weil Franz Beckenbauer, der Kaiser, wusste, wie man Dankbarkeit übt, und überdies, dass es Werte gibt, die über Daten und Zahlen stehen, stellte er Icke im Finale von Rom gegen Argentinien in die Startelf. Deutschland siegte. Was für Tage das waren: Deutschland war Weltmeister und, sorry Welt, auf Jahre hinaus unschlagbar, wie der Kaiser sagte, und Hertha stieg auf.

Der Anhänger von Hertha und dem Karlsruher SC verbindet eine Fanfreundschaft. Michael Taeger/Imago/Jan Huebner

Icke ging damals nach Italien, zur Juve, bald schon nach Rom, wo sie ihn ewig lieben. Karlsruhe, Dortmund, der Löwe in München, Austria Salzburg, das waren die nächsten Stationen. Jetzt, ein paar unbedarfte und unbedeutende Trainerstationen weiter, ist Icke Wirt. Und wer wird schon Wirt? Icke. Wobei, was heißt das schon, werden: Icke hat die Kneipe des Freundes übernommen, der vor ein paar Monaten verstarb. Icke hatte einen Freund, und Icke weckte Illusionen.

Denn was er hörte, war dies: Icke, Mensch, mach doch die Kneipe wieder auf, hätten ihm die Menschen auf der Straße zugeraunt. Und dann machte er die Kneipe wieder auf. „Bevor hier ein Bücherladen reinkommt …“, sagte er in der BZ.

Was ja ein großartiges Argument war.

Die Snobs, die klopften sich auf die Schenkel, dass die Bügelfalten ihrer Hosen litten. Weil: Sie wissen nicht, im Gegensatz zu Icke, was so eine Kneipe sein kann. Weil sie nicht wissen, wie viel Pein in Bierpinseln ersäuft worden ist im Laufe der Geschichte, oder, wenn die Pfennige dafür reichten, in Rum-Cola. Häßler hingegen, das sieht man ihm an, der weiß das schon. Und man sieht es ihm an, weil er müde aussieht. Müde vom Leben, aber vielleicht auch müde von der Privat-TV-Frau, die ihm ein rotes Mikro unters Kinn hält und ihm Fragen aus einer Datei im Handy vorliest.

Icke sitzt dabei vor einem dieser grellen Spielautomaten, die so vielen Menschen so viel Glück verheißen und immer wieder enttäuschen, und er versucht, so zu tun, als wären die Fragen wichtiger als das Glück, das er einem ganzen Land bereitet hat. Aber er ist auch ehrlich. Etwa wenn er sagt, dass er nicht mehr den Ball hochhalten könne. Der Rücken, wissen Sie.

Thomas Häßler gibt dem Fernsehen ein Interview in der Rumpelkiste. Foto: Javier Cáceres

Aber so ein kleines Glück scheint Icke, andererseits, schon gefunden zu haben, und das auch, weil er jetzt, mit 60 Jahren, in das Alter komme, wo es schön sei, dass die Menschen sich an das erinnerten, was sie geleistet haben. Und lässt das nicht einen Bogen spannen zur Hertha?

Neulich wäre Hertha noch als Inbegriff des Stammgastes der Rumpelkiste durchgegangen. Weniger wegen der ganzen Rumpelfüßler, von denen Hertha alle hatte, gefühlt. Sondern weil es eine Kneipe ist, die so aussieht, als hätte sie Wirte, die wissen, dass es Situationen gibt, in denen man anschreiben lassen muss. Und bei wem hat Hertha nicht anschreiben lassen?

Aber okay: Das war früher.

Jetzt, da es in der Ostkurve so warm ist wie in einer Berliner Kneipe, obwohl der kalte Novemberwind durchs Stadion bläst, das für Sommerspiele entstand. Und es da nur deshalb nicht wie bei Icke riecht, weil das Bier importiert wird und kein Schulle ist wie bei Icke, und weil der Qualm der Discounter-Zigaretten sich im Stadion mit dem süßen Geruch nach Joints vermengt. Aber das Prinzip ist dasselbe, bei Icke und in der Ostkurve. Man kann sich auch dort ausweinen.

Ob Icke das weiß?

Am Samstag legte Hertha gegen KSC einen schlechten Start hin; die zweite Halbzeit aber wurde spektakulär. Josip Brekalo, ein Kapitän, der den ehemaligen Spielführer Fabian Reese noch schlechter aussehen lässt, weil er nicht nur so tut, als würde er arbeiten, sondern es auch tut, Josip Brekalo also schoss zwei Tore (41./64.) und legte die anderen von Sebastian Grönning (50./57.) vor.

Am Dienstag spielt Hertha im Pokal bei Bayern München. „Ich wollte als ungeschlagener Tabellenführer dorthin fahren“, sagte Trainer Stefan Leitl, „diesen Wunsch haben mir die Jungs erfüllt.“ Hört man in die Mannschaft hinein, gibt es nur einen Faktor, der den FC Bayern zum Favoriten macht: die individuelle Klasse, die trotz aller aktuellen Ausfälle noch vorherrsche. Man müsse dagegenhalten, mit Mut, man habe jedenfalls nichts zu verlieren.

Und sie verzichteten daher nicht nur auf den Besuch in Ickes Rumpelkiste, sondern auch auf den des Dönerladens, den sie, ebenfalls in Charlottenburg, nach Siegen aufzusuchen pflegen. Stattdessen lautete die Devise des Doppel-Torschützen Grönning so: „Heute brauchen wir Proteine.“