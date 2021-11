Herrschings Volleyballer haben ihr drittes Erstliga-Heimspiel im Audi Dome vor knapp 1000 Zuschauern mit 0:3 (20:25, 19:25, 23:25) gegen die Powervolleys Düren verloren. Diese hatten ein erfolgreiches Wochenende ohne Satzverlust in München - tags zuvor hatten sie bereits das sieglose Erstligaschlusslicht TSV Haching München ebenfalls mit 3:0 besiegt. Herrsching fand kaum in seinen Rhythmus gegen die aufschlag- und blockstarken Nordrhein-Westfalen, die die wohl erfahrenste Mannschaft der gesamten Liga stellen. Ihr Altersschnitt beträgt um die 30 Jahre, Spieler wie die Blocker Tim Broshog und Michael Andrei haben einige Nationalmannschafts-Erfahrung, Diagonalmann Sebastian Gevert spielte Herrschings Block immer wieder aus. Der Klub vom Ammersee war erst im dritten Satz wirklich ebenbürtig, setzte am Schluss aber drei Aufschläge ins Netz. "Es war kein Elan in der Mannschaft", sagte Herrschings Geschäftsführer Fritz Frömming enttäuscht.