Herrschings Volleyballer kehren ohne Punkte von ihrer Auswärtsreise beim VfB Friedrichshafen zurück an den Ammersee. Die WWK Volleys waren am Samstagabend gegen den Favoriten chancenlos, sie verloren die Partie nach nur 80 Minuten Spielzeit 0:3 (20:25, 21:25, 17:25). Herrschings Trainer Thomas Ranner schonte erneut seine Mittelblocker Djordje Ilic und Magloire Mayaula, die nach ihren Verletzungen aber zumindest wieder auf dem Mannschaftsbogen standen. Der ebenfalls zu Saisonbeginn verletzte Norbert Engemann spielte hingegen. Allerdings zeigte sich Friedrichshafen im Aufschlag, Block und in der Annahme wesentlich stärker als die Herrschinger, die dem 13-maligen deutschen Meister nur im zweiten Satz gefährlich nahe kamen, als es 19:21 aus Gästesicht stand. Friedrichshafen gewann aber auch diesen Satz souverän und fügte Herrsching die bereits dritte Niederlage im vierten Saisonspiel zu.