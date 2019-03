27. März 2019, 19:04 Uhr Lucas Hernández Der dritte Weltmeister für den FC Bayern

Der FC Bayern München hat Weltmeister Lucas Hernández von Atletico Madrid verpflichtet.

Die Münchner überweisen dem spanischen Erstligisten dafür die festgeschriebene Ablösesumme von 80 Millionen Euro.

Hernández verschärft die Konkurrenzsituation in der Innenverteidigung enorm - Mats Hummels und Jérôme Boateng dürften sich intensive Gedanken über ihre Zukunft machen.

Von Benedikt Warmbrunn

Im vergangenen Herbst wurde Bixente Lizarazu nach Lucas Hernández und Benjamin Pavard befragt. Damals wusste Lizarazu nicht, dass die beiden vom kommenden Sommer an bei seinem früheren Verein, dem FC Bayern, spielen würden. Niemand wusste das damals, wobei bei Pavard alle davon ausgingen. Dass Lizarazu ins Schwärmen geriet, das war also ein objektives Schwärmen. Er sprach über zwei Spieler, die das mitbringen, was er, Lizarazu, sich von einem Fußballer wünscht.

Lizarazu ist Surfer, er wurde nach seiner Karriere Europameister im Brasilianischen Jiu-Jitsu, zwischendurch dachte er über eine Karriere im Skeleton nach. Lizarazu hat es immer gereizt, eine Technik perfekt zu beherrschen, so war das auch in seinen 97 Länderspielen für Frankreich und in seinen 273 Spielen für den FC Bayern. Hernández und Pavard, lobte Lizarazu also im Herbst, "spielen sehr sauber".

Am Mittwochnachmittag hat der FC Bayern verkündet, dass er einen weiteren französischen Nationalspieler verpflichtet hat, den Abwehrspezialisten Lucas Hernández von Atlético Madrid. Der 23-Jährige wird bereits der vierte Franzose im Kader der Münchner sein, nach Kingsley Coman, Corentin Tolisso und eben Pavard, der aus Stuttgart kommt, für die festgeschriebene Ablösesumme von 35 Millionen Euro. Hernández, der einen Vertrag bis 2024 unterschrieben hat, kommt ebenfalls für eine festgeschriebene Ablösesumme, für 80 Millionen Euro - er ist dadurch der teuerste Einkauf in der Bundesliga-Geschichte. Teuerster Zugang der Münchner war bisher Tolisso, der 2017 dem Vernehmen nach für 41,5 Millionen Euro aus Lyon gekommen war.

Im Kader des FC Bayern stehen vom Sommer dann auch drei aktuelle Weltmeister: Tolisso, Pavard, Hernández.

Vier Franzosen beim FC Bayern

"Ich bin sehr glücklich, dass wir in Lucas Hernández einen der besten Defensivspieler der Welt und einen Weltmeister verpflichten konnten", wird Sportdirektor Hasan Salihamidzic in der Mitteilung des Vereins zitiert. "Außerdem wird Lucas unsere Tradition herausragender französischer Spieler fortschreiben und unsere Mannschaft verstärken."

Zu dieser Tradition gehören Tolisso und Coman, vor allem aber gehört dazu Franck Ribéry, der seit zwölf Jahren in München spielt und gerne ein bisschen länger für den FC Bayern antreten würde (wobei als unwahrscheinlich gilt, dass der Verein ihm diesen Wunsch erfüllen wird; Ribérys Vertrag läuft im Sommer aus). Doch die zwei neuen Franzosen im Kader, Pavard und Hernández, erinnern an zwei weitere Franzosen: Willy Sagnol und eben Lizarazu.