Sie grätschen, sie brüllen, sie sehen gemeinsam Rot: Seit Jahren beackern sich der Niederländer Denzel Dumfries und der Franzose Theo Hernández auf spezielle Weise in Mailand. Nun treffen sie bei der EM aufeinander. Die Geschichte einer Rivalität in vier Akten.

Von Felix Haselsteiner, Berlin

Offiziell ist nur ein Fußballspiel angekündigt für den Freitagabend (21 Uhr) in Leipzig. Doch wenn Frankreich und die Niederlande in der EM-Gruppe D aufeinandertreffen, wird eine Flanke des Spielfelds auch die Bühne für einen parallel dargebotenen Schaukampf bieten, für den vielleicht sogar Zuschauer im alten Rom in die Arena gepilgert wären. Es ist ein Duell, das einen Ehrenplatz in der Tradition persönlicher Rivalitäten im Fußball bekommen sollte.