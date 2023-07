Nun hat sich der Trainer der deutschen Basketball-Nationalmannschaft zu den Dissonanzen zwischen seinem Kapitän Dennis Schröder und Maxi Kleber zu Wort gemeldet. Wie der Deutschen Basketball Bund (DBB) in einer knappen Stellungnahme mitteilte, hätten sich Herbert und Schröder "ausführlich über die Angelegenheit" ausgetauscht. Kleber hatte seine Teilnahme an der anstehenden Weltmeisterschaft (25. August bis 10. September) abgesagt, nachdem Schröder vor gut einer Woche in einem Podcast Klebers Nominierung heftig kritisiert hatte. Schröder war missfallen, dass der 31-Jährige von den Dallas Mavericks für die EM in Deutschland im Vorjahr abgesagt hatte. Zwar entschuldigte sich der 29-Jährige in der nun veröffentlichten Verbandsmitteilung ausdrücklich bei Kleber, Herbert nannte die entstandene Situation dennoch bedauerlich. "Aber wir konnten sie intern besprechen, reflektieren und lösen. Dennis hat mit seiner Entschuldigung Stärke gezeigt", sagte der 64-jahre Kanadier. Schröder kümmere sich sehr um seine Mannschaftskameraden und sei stolz, sein Land zu vertreten. "Wir freuen uns auf die Vorbereitung und darauf, eine gute Teamchemie aufzubauen", sagte Herbert.

Kleber wurde in der Stellungnahme des Bundestrainers mit keinem Wort erwähnt, womit sich Herbert eindeutig für seinen Kapitän positionierte, der wiederum die Angelegenheit für sich als beendet erklärte: "Diesbezüglich werde ich keine weiteren Fragen mehr beantworten und freue mich aufs Team und die WM." Schröder und Kleber hätten sich nach Angaben des DBB ausgesprochen, am Verzicht des Abwehrspezialisten änderte das nichts. Schröder hatte sich angesichts der heftigen Reaktionen auf seine Aussagen in einem Podcast, in dem er neben Klebers Bereitschaft für Deutschland zu spielen auch dessen spielerische Fähigkeiten kritisierte, überrascht gezeigt - und den Medien die Schuld zugeschoben.