Kommentar von Ralf Tögel

Beim glücklichen 81:79-Viertelfinalsieg der deutschen Basketballer gegen Außenseiter Lettland wird es so mancher Beobachter als irritierend empfunden haben, wie lange Trainer Gordon Herbert an Dennis Schröder festgehalten hat. Es war ja nicht zu übersehen, dass der Spielmacher einen äußerst schwachen Tag erwischt hatte. Und Herbert? Stand stoisch am Spielfeldrand und sah zu, wie Schröder einen Wurf nach dem anderen versemmelte, wie er das Spiel einfach nicht in den Griff bekam, wie er es in den Schlusssekunden erzwingen wollte und so den Letten noch die Gelegenheit zum Sieg gab.