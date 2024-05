Basketball-Nationalteam:Bundestrainer Herbert verlässt den DBB nach Olympia

Die Bilder vom größten Moment seines Lebens hat Gordon Herbert für immer abgespeichert. Völlig fertig sank der Weltmeister-Macher auf den Boden der Halle in Manila und sein Herz pumpte wie wild, als Dennis Schröder und die anderen Basketball -Weltmeister wie kleine Kinder über das Parkett tobten. Der historische Triumph im WM-Finale an diesem goldenen 10. September 2023 war Herberts Meisterstück. Und er wird sein Vermächtnis sein, wenn der beliebte Erfolgscoach die Nationalmannschaft nach Olympia verlässt.

Wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Mittwoch überraschend mitteilte, wird der Vertrag des Kanadiers zum 31. August aufgelöst. "Es war eine unglaubliche Erfahrung und eine Ehre, die deutsche Herren-Nationalmannschaft zu coachen", sagte Herbert und fügte an: "Die Reise war für mich der ultimative Lebensmoment. Dies ist den Spielern zu verdanken, es ist eine Ehre, diese jungen Männer zu coachen."

SZ Plus Basketball-WM : Die Nerven, die Nerven! Acht Spiele, acht Mal geht das DBB-Team als Sieger vom Parkett - aber manchmal war's extrem knapp. Sogar ein "Algerien-Spiel" war dabei. Der Weg der deutschen Basketballer zu WM-Gold. Von Jonas Beckenkamp

Er freue sich nun, "auf den letzten Teil, die letzte Herausforderung unseres Drei-Jahres-Plans, die Olympischen Spiele 2024." Noch vor der WM in Asien war Herberts Vertrag im Vorjahr bis zur EM 2025 verlängert worden, nun zieht es den 65-Jährige vorzeitig woanders hin. "Die großen Erfolge der DBB-Herren und die damit verbundene riesige Anerkennung in der Öffentlichkeit sind für immer mit der Person Gordon Herbert verbunden. Dafür bedanken wir uns bei ihm ganz herzlich. Wir haben großes Verständnis dafür, dass sich Gordie nach den Olympischen Spielen einer anderen Aufgabe widmen möchte und legen ihm dabei keine Steine in den Weg", sagte DBB-Präsident Ingo Weiss.

Ein Nachfolger steht noch nicht fest. In den vergangenen Monaten hatte Herbert bereits Interesse an neuen Herausforderungen gezeigt. Im vergangenen Herbst, nur Wochen nach der Gold-Nacht von Manila, wollte ihn EuroLeague-Klub ASVEL Lyon-Villeurbanne unbedingt als Cheftrainer haben. Herbert war nicht abgeneigt, eine Doppelrolle scheiterte letztlich am Veto des DBB. Nun, am Ende des von Herbert persönlich ausgerufenen Dreijahreszyklus, ist er wieder frei für Neues. Laut Bild-Zeitung sollen die Rostock Seawolves aus der Basketball-Bundesliga ein Kandidat sein. Die Ära Herbert wird als absolute Erfolgsstory in die deutsche Basketball-Geschichte eingehen.

Als er 2021 Henrik Rödl beerbte und ankündigte, bei der Heim-EM im Jahr darauf eine Medaille anpeilen zu wollen, war er noch belächelt worden. Herbert ließ seinen Worten jedoch Taten folgen und schenkte dem DBB nach 17 Jahren Durststrecke EM-Bronze. Der frühere Bundesliga-Coach hatte aus einer Ansammlung von Talent, die NBA-Profis Schröder und Franz Wagner nennt er das "zweiköpfige Monster", eine verschworene Einheit geformt. Dass nur ein Jahr später auf den Philippinen die absolute Krönung folgen sollte, konnte dann aber doch niemand ahnen.

SZ Plus Franz und Moritz Wagner im Gespräch : "Das macht er schon gut, der Kollege" Zwei Spieler aus Berlin, die das deutsche Nationalteam erobern: Die Wagner-Brüder sprechen im Zuge der WM über den Basketball-IQ, einen Gänsehautmoment und die Debatte um Maxi Kleber. Interview von Jonas Beckenkamp

Acht Spiele, acht Siege, den Top-Favoriten USA im Halbfinale entzaubert und Serbien im Endspiel niedergerungen: Deutschland war zum allerersten Mal Basketball-Weltmeister, hunderte Menschen feierten die Gold-Helden nach der Landung in Frankfurt am Main und Herbert eilte in den Wochen danach von Preisverleihung zu Preisverleihung - unter anderem wurde sein Team zur "Mannschaft des Jahres" gewählt. Zum Abschluss seines auf drei Jahre angelegten Plans wäre Olympia-Edelmetall, die dritte Medaille in drei Jahren, nur folgerichtig.

Beim Turnier in Lille und Paris, wo Deutschland in der Gruppenphase auf Gastgeber Frankreich, Japan und einen Qualifikanten trifft, wird das Herbert-Team diesmal jedoch von Beginn an zu den Favoriten gehören. Und das, obwohl die USA mit den Basketball-Avengers um LeBron James anrücken. Auch im Verband träumen sie von einem glänzenden "Goodbye".

"Wer Gordie kennt, der weiß, dass er sich mit vollem Einsatz und mit voller Leidenschaft auf die Vorbereitung der Olympischen Spiele stürzen wird. Es wäre doch toll, wenn unsere gemeinsame Zeit mit einem weiteren Ausrufezeichen enden könnte", sagte Weiss. Gordon Herbert noch einmal im Konfettiregen, noch einmal mit pochendem Herzen auf dem Hallenboden. Es wäre der perfekte Abschied.