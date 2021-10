Galopper-Hengst Torquator Tasso wird nach seinem sensationellen Sieg im Prix de l'Arc de Triomphe die Saison beenden, seine Rennkarriere aber noch ein Jahr fortsetzen. Das hat sein in Mülheim/Ruhr ansässiger Trainer Marcel Weiß verkündet: "Nachdem wir den Sieg ein wenig sacken lassen konnten, haben wir Mitte der Woche einstimmig entschieden, dass wir die Saison beenden, da ihn das Gestüt Auenquelle ein weiteres Jahr im Rennstall lassen möchten, bevor er seine Karriere beenden wird", sagte Weiß der Sport-Welt. Der vierjährige Hengst hatte am vergangenen Sonntag auf der Galopprennbahn Paris-Longchamp als erst drittes deutsches Pferd den mit fünf Millionen Euro dotierten Prix de l'Arc de Triomphe gewonnen. Im nächsten Jahr peilt Torquator Tasso die erfolgreiche Titelverteidigung an. "Wir werden wieder relativ spät anfangen, da ein Auftritt im Prix de l'Arc de Triomphe auch 2022 das Hauptziel sein wird." Das sind laut Weiß die Pläne für das kommende Galopperjahr.