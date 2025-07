Kathrin Hendrichs Platzverweis „Für sie war das heute am allerschlimmsten“ 20. Juli 2025, 13:25 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

Kathrin Hendrich kann es nicht fassen. Die Entscheidung der schwedischen Schiedsrichterin ist trotzdem vollkommen unstrittig. (Foto: Bernadett Szabo/Reuters)

In ihrem 419. Spiel sieht Kathrin Hendrich ihre erste rote Karte – und was für eine. Nach einem Griff in die Haare ihrer Gegnerin spielt Deutschland über 100 Minuten in Unterzahl. Im Halbfinale gegen Spanien geht es darum, ein fatales Muster zu vermeiden.

Von Felix Haselsteiner, Basel

