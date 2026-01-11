Vermutlich hat Klaus Fischer am Samstag wieder einmal die Augen verdreht. Denn was heutzutage als Fallrückzieher durchgeht, lässt den ehemaligen Nationalspieler und urheberrechtlich anerkannten Erfinder des Fallrückziehers (WM-Halbfinale 1982 et.al.) immer wieder seufzen. Heidenheims Marvin Pieringer, als Flugakrobat bislang eher unauffällig, ordnete sein 1:0 beim 2:2 gegen Köln auch eher als „verrücktes Tor“ ein:

„Der Ball kam in die Mitte, ein bisschen in den Rücken von mir. Ich muss ihn irgendwie aufs Tor bringen. Ich will ihn zwar so treffen, aber dass ich ihn dann wirklich so treffe, hätte ich selber nicht gedacht“, sagte der 26-Jährige bei Sky. Sein Glücksfallzieher hat dennoch Chancen auf die Wahl zum „Tor des Monats“.