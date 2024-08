Holger Sanwald, 57, kann sich noch gut an Schlechtbach erinnern. Er war 27 Jahre alt und gerade zum Leiter der Heidenheimer Fußballabteilung ernannt worden, und er wusste, was im Württembergischen Pokal auf dem Spiel stand. Der große Landesligist aus Heidenheim war Favorit gegen das kleine Schlechtbach, und Sanwald weiß heute noch, wie erleichtert er nach dem 2:0-Sieg war. An die Art der Reise nach Schlechtbach hat er keine detaillierten Erinnerungen mehr, aber sie werden wohl mit dem Bus gefahren sein.

29 Jahre später steht Sanwald mit der Delegation des 1.FC Heidenheim am Stuttgarter Flughafen, die kleine Maschine nach Göteborg ist gleich startklar. Es musste unbedingt eine kleine Maschine sein, weil die Heidenheimer am Donnerstag sonst nicht mehr zurückfliegen könnten, unmittelbar nach Beendigung des Playoff-Hinspiels in der Conference League beim schwedischen Vertreter BK Häcken (19 Uhr).

Der abendliche Rückflug war den Heidenheimern wichtig, damit sie am Freitag auf ihrer schwäbischen Ostalb einen kompletten Tag für Auslaufen und Pflege gewinnen, weil sie am Samstag ja schon ins nächste Flugzeug steigen müssen. Am Sonntag spielen sie zum Auftakt der Bundesliga beim FC St. Pauli, einem Aufsteiger, dessen Spielweise so intensiv erwartet wird wie des 1.FC Heidenheim. Wie die eines ausgeruhten 1.FC Heidenheim, wie man dazu sagen müsste.

Doppelbelastung? Na und, dann probieren wir’s halt mal

In Heidenheim müssten sie eigentlich schon wieder unter Jetlag leiden, weil sie schon wieder in einer neuen Zeitzone gelandet sind. „Letztes Jahr war die Bundesliga neu, jetzt sind es die Playoffs zur Conference League, dazwischen haben wir die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Infrastruktur vorangetrieben – bei uns ist immer Bewegung drin“, sagt Sanwald, der inzwischen der Vorstandsvorsitzende dieses sehr speziellen Bundesligisten ist. Denn wer auch nur einen flüchtigen Blick auf den Trainer Frank Schmidt wirft, kann sich gut vorstellen, dass der Jetlag es sich beim Anflug nochmal anders überlegt und sich lieber ein anderes Opfer sucht. Schmidt sieht überhaupt nicht ein, warum er auf einmal ein anderer sein soll, nur weil er mit seiner Mannschaft an den Playoffs eines Europapokals teilnimmt. Natürlich haben sie Informationen über den schwedischen Gegner eingeholt, sie haben Daten befragt und Videobilder ausgewertet, aber vor allem hat Schmidt das gemacht, was er immer macht.

„Frank will sich immer am besten einen persönlichen Eindruck verschaffen, das ist wie bei neuen Spielern“, sagt Sanwald. Also ist Schmidt am vorigen Sonntag, einen Tag nach dem 4:0 in Villingen im DFB-Pokal, nach Stockholm geflogen, um Häcken BK im Ligaspiel beim Stockholmer Vorstadtklub IF Brommapojkarna zu beobachten. Wenn Frank Schmidt die Dinge selber sieht, fühlt er sich wohler.

Wie es sein kann, dass Frank Schmidt sich in seinem 17. Trainerjahr in Heidenheim immer noch nicht abnutzt? Wenn der Trainer derselbe ist, dann müssen eben die Herausforderungen immer neu sein.

Neben Schmidts wuchtiger Persönlichkeit ist all dies die Antwort auf die Frage, die sich die Branche seit Jahren stellt. Wie es sein kann, dass dieser Schmidt sich in seinem 17. Trainerjahr in Heidenheim immer noch nicht abnutzt; dass ihm immer noch alle zuhören und folgen, neuerdings sogar zum ersten Europacup-Spiel der Vereinsgeschichte nach Göteborg. Die Heidenheimer Logik: Wenn der Trainer immer derselbe alte Schwede ist, dann müssen eben die Herausforderungen immer neu sein.

In dieser Saison sind es mindestens zwei, die sich gegenseitig auch noch so verstärken, die sie den Leuten anderswo Angst machen würden. Das Phänomen der Doppelbelastung kennen sie in Heidenheim bisher nur aus Erzählungen, dem Kicker sowie dem Sportfernsehen, nun aber müssen sie es selbst kennenlernen (dürfen!, würde Frank Schmidt an dieser Stelle reinrufen würde, dürfen!) Die Heidenheimer müssen/dürfen am eigenen Leib erspüren, wie es ist, in einer Woche drei Pflichtspiele in drei Wettbewerben zu absolvieren, mit weniger Trainingsminuten, dafür mehr Flugstunden. Auch in Heidenheim werden sie nun also „rotieren“ (ein weiteres Phänomen aus Erzählung, Kicker und Sportfernsehen) und entscheiden müssen, welche Spieler sie in Häcken und welche in St. Pauli bringen – und das alles, Teil zwei der Herausforderung, mit einer Elf, die sie selbst gerade erst kennenlernen.

Breunig, Scienza, Wanner: Namen, die man sich vielleicht mal merken sollte

Ohne den Beitrag anderer Spieler geringzuschätzen (auch darauf würde Schmidt Wert legen), so waren es doch hauptsächlich der Stürmer Tim Kleindienst sowie die Flügelspieler Jan-Niklas Beste und Eren Dinkci, die jenen Ligaplatz acht herausgeflankt, herausgeköpft und herausgeschossen haben, der zur Teilnahme an diesen Europacup-Playoffs berechtigt – die Spieler selbst sind dann weitergezogen, nach Mönchengladbach (Kleindienst), zu Benfica Lissabon (Beste), zum SC Freiburg (Dinkci). Etwa 15 Millionen Euro haben die Heidenheimer eingenommen und demonstrativ, fast schon provokant nur vier davon wieder auf den Markt geworfen, für Spieler, die aus der dritten und zweiten Liga kommen und Maximilian Breunig, Leo Scienza oder Sirlord Conteh heißen.

„Wir sind von unseren Neuen total überzeugt“, sagt Sanwald und räumt ein, dass „als Restrisiko immer die Frage bleibt, ob sie den Sprung schaffen. Aber das ist unser Weg, er hat bisher immer aufs Neue funktioniert, deshalb vertrauen wir ihm weiter“. Vor allem Breunig (eleganter Sturmriese), Scienza (spätberufener Flügeltrickser) und dem vom FC Bayern geliehenen Spielmacher Paul Wanner, 18, wird zugetraut, sich in der Liga einen kleinen Namen zu machen, aber man muss das leise schreiben, Frank Schmidt könnte sonst mithören (und würde sofort protestieren: Was ist mit den anderen?).

Die Welt um Heidenheim herum ändert sich, nicht aber Heidenheim selbst, das ist es, worum es geht. Sanwald sagt, man habe „auch mit dieser Mannschaft die Überzeugung, dass wir am Ende der Saison drei Teams hinter uns lassen. Und wenn wir es im worst case nicht schaffen, wären wir wirtschaftlich kerngesund und nicht in der Gefahr, in der zweiten Liga durchgereicht zu werden. Viele reden über nachhaltige Entscheidungen, wir tun’s einfach.“ Nur fliegen, das müssen sie halt schon, wenn es nicht mehr nach Schlechtbach, sondern nach Göteborg geht.