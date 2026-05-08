SZ: Herr Schmidt, vor dem Champions-League-Halbfinale zwischen dem FC Arsenal und Atlético Madrid gab es Berichte, wonach der Job des Atlético-Trainers Diego Simeone im Falle eines Ausscheidens gefährdet sei. Und in zwei ausländischen Portalen fand sich dazu der Hinweis, Simeone sei der am längsten dienende Trainer Europas „hinter Heidenheims Frank Schmidt“.
Frank Schmidt im Interview„Der Patient Heidenheim ist gerade massiv auf dem Weg der Besserung“
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Seit 2007 ist Frank Schmidt Trainer in Heidenheim. Er erklärt, warum er noch Hoffnung auf den Klassenerhalt hat, weshalb sein Klub einen Hang zum Drama verspürt – und warum er seinen Vertrag wohl nicht mehr verlängern wird.
Interview von Christof Kneer, Heidenheim
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