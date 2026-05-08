SZ: Herr Schmidt, vor dem Champions-League-Halbfinale zwischen dem FC Arsenal und Atlético Madrid gab es Berichte, wonach der Job des Atlético-Trainers Diego Simeone im Falle eines Ausscheidens gefährdet sei. Und in zwei ausländischen Portalen fand sich dazu der Hinweis, Simeone sei der am längsten dienende Trainer Europas „hinter Heidenheims Frank Schmidt“.