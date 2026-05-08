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Frank Schmidt im Interview„Der Patient Heidenheim ist gerade massiv auf dem Weg der Besserung“

Lesezeit: 10 Min.

„Für die Leute ist das immer noch viel verrückter als für mich“: Frank Schmidt sitzt beim 1. FC Heidenheim seit 2007 auf der Trainerbank.
„Für die Leute ist das immer noch viel verrückter als für mich“: Frank Schmidt sitzt beim 1. FC Heidenheim seit 2007 auf der Trainerbank. Harry Langer/dpa

Seit 2007 ist Frank Schmidt Trainer in Heidenheim. Er erklärt, warum er noch Hoffnung auf den Klassenerhalt hat, weshalb sein Klub einen Hang zum Drama verspürt – und warum er seinen Vertrag wohl nicht mehr verlängern wird.

Interview von Christof Kneer, Heidenheim

SZ: Herr Schmidt, vor dem Champions-League-Halbfinale zwischen dem FC Arsenal und Atlético Madrid gab es Berichte, wonach der Job des Atlético-Trainers Diego Simeone im Falle eines Ausscheidens gefährdet sei. Und in zwei ausländischen Portalen fand sich dazu der Hinweis, Simeone sei der am längsten dienende Trainer Europas „hinter Heidenheims Frank Schmidt“.

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