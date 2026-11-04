Am Sonntag kommt es in der zweiten Bundesliga zu einem ganz besonderen Duell. Eigentlich empfängt nur der Tabellensechste den Tabellenzwölften, aber schon die Namen der Vereine erzählen eine kleine Geschichte des deutschen Fußballs. Der Sechste, der 1. FC Heidenheim, steht dabei für den Mut und die Innovationskraft der Nischen, die sich längst jene Plätze gesichert haben, die früher mal den eingeschlafenen Riesen vorbehalten waren – Klubs wie Hannover 96, Zwölfter der zweiten Liga. Noch toller wird das Duell durch das Aufeinandertreffen zweier Trainer, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Der eine, Frank Schmidt, hatte gar kein Image, als er im Herbst 2007 mit seiner Arbeit begann; dem anderen, Sandro Wagner, eilte der Ruf als angehender Welttrainer schon vor dem ersten Arbeitstag so weit voraus, dass er unmöglich hinterherkommt.

Schmidt, 52, rechtschaffen und ein rechter Schaffer, hat es auf seine Weise auch zum Welttrainer gebracht. Oder zumindest hat er eine kleine Welt immer größer gemacht. Für jenen Oberligisten aus Heidenheim, den er 2007 als Übergangstrainer übernahm, hat er am Ende Scoutingtouren nach Schweden unternommen, weil er den Gegner in der European Conference League unbedingt selbst beobachten wollte. Schmidt hat es geschafft, dass die Synonymwörterbücher inzwischen darüber nachdenken, „Schmidt“ und „Heidenheim“ als Bezeichnungen für ein und dasselbe zu verwenden. Wer „Wagner“ und „Fußball“ sagt, kann unmöglich wissen, ob Vincent, René, David, Lea oder Sandro gemeint sind. Bei „Schmidt“ und „Fußball“ hatte man immer den Heidenheimer vor Augen, selbst zu Zeiten, da auch Roger und Martin erfolgreiche Arbeit leisteten.

2. Bundesliga : Nach fast 20 Jahren: Frank Schmidt hört als Trainer in Heidenheim auf Er führte den Klub von der Ostalb aus der Oberliga in den Europacup: Am Ende der Saison ist für Frank Schmidt aber Schluss beim 1. FC Heidenheim. ...

Es ist typisch für Frank Schmidt, dass jetzt auch das Ende der Geschichte zur Geschichte passt. Schon im Sommer hatte der Trainer erklärt, er werde „mutmaßlich“ in sein letztes Heidenheimer Jahr gehen und seinen im Juni 2027 auslaufenden Vertrag nicht mehr verlängern. Im Klub haben sie sich dann noch ein Weilchen an das Wörtchen „mutmaßlich“ geklammert, genau genommen bis zum Montag dieser Woche. Da hat Schmidt seinen langjährigen Wegbegleiter Holger Sanwald, inzwischen Vorstandschef, von seinem endgültigen Entschluss in Kenntnis gesetzt: Er werde im Sommer aufhören, nach knapp 20 Jahren. Einen Tag später haben die Heidenheimer die Nachricht öffentlich gemacht, weil das bei einem wie Schmidt ja gar nicht anders geht. Warum rumeiern und den Betrieb mit einer Geheimnistuerei belasten, die niemandem etwas bringt und allen Prinzipien der Ostalb widerspricht? Entschieden isch’s, also raus jetzt damit.

Braucht Frank Schmidt im Sommer eine kürzere oder längere Pause? Oder hört er ganz auf?

Damit haben sich Schmidt und Sanwald, erstaunlich genug in dieser Branche, bis zum Schluss an das gemeinsame Skript gehalten. Schmidt könne sich in Heidenheim nur selbst entlassen, hat Sanwald schon vor zehn Jahren gesagt und das vor zehn Stunden immer noch genau so gemeint. Und Schmidt hat stets betont, er wolle – wann immer der Moment komme – frühzeitig für Klarheit sorgen, aus Respekt gegenüber dem Verein und der Stadt, in der er geboren wurde. Schmidteinander ziehen sie das jetzt durch bis zum Schluss.

„Mein Herz sagt: Du musst weitermachen, du musst hier bis 70 Trainer sein“, hat Schmidt gerade der Heidenheimer Zeitung erzählt. Aber es gebe „eben auch noch den Verstand und ein Bauchgefühl“. Er hat den Laden 19 Jahre von vorn gezogen, jeden Tag Entscheidungen getroffen, jeden Tag für alle zur Verfügung gestanden. Mit seiner Mannschaft hat er nie einfach nur spielen können, immer musste es dramatisch sein, Aufstieg in der 9. Minute der Nachspielzeit, Rettung in der Relegation kurz vor Schluss. „Mausekaputt“ sei er, so hat er es damals formuliert. Und dann vergangene Saison der Abstieg, so viele Niederlagen und so wenige Siege, und am nächsten Morgen wieder vor der Mannschaft stehen und Optimismus ausstrahlen, ohne dabei unglaubwürdiges Zeug zu erzählen. „Das kostet Energie“, sagt Schmidt, „und die habe ich ja auch. Aber nach so langer Zeit stellst du dir eben die Frage, wie lange du das noch machen willst.“

Noch hat er keine Ahnung, wie das im Sommer weitergeht mit ihm, ob er vier Wochen Pause brauchen wird, vier Monate oder ob er vielleicht nie mehr ein Trainer sein will. Er weiß das wirklich nicht, und er will jetzt auch bitte keine Angebote bekommen. Er hofft jetzt erst mal, dass die neue Klarheit neue Kräfte freisetzt, so war das oft in Heidenheim. Und dass er seine Relegationsexperten am Ende nochmal in die erste Liga zurückführt, das würde Frank Schmidt mutmaßlich nicht ausschließen.