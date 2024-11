Von Max Ferstl, Heidenheim

Das Heidenheimer Stadion liegt zwar auf dem sogenannten Schlossberg, der Weg dorthin ist allerdings nicht übermäßig aristokratisch. Er führt durch ein sehr graues Industriegebiet, vorbei an Silos, an Kränen und qualmenden Kaminen. Heidenheim ist nicht London, klar. Gerade deshalb wäre es interessant gewesen zu wissen, was sich die Fußballer des FC Chelsea gedacht haben, als sie mit dem Bus durch diesen schwäbischen Mittelständlertraum fuhren. In eine große Kreisstadt, die am Ortsschild den Zusatz „an der Brenz“ braucht, damit sie nicht verwechselt wird mit dem Heidenheim in Mittelfranken. Seriously?