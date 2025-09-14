Im Medienraum des 1. FC Heidenheim kann man neuerdings die Zunge von Paul Wanner begutachten. Dort, wo nach den Spielen die Pressekonferenz abgehalten wird, über der Kaffeemaschine, der Maultaschensuppe und den Butterbrezen, hängt ein Bild, das die Heidenheimer Mannschaft beim Jubeln zeigt. In der Mitte ist Jan Schöppner zu sehen, wie er beide Hände zu Fäusten formt – und hinter ihm, mit freigelegter Zunge, Paul Wanner.

Das Foto ist schon ein paar Tage alt, Wanner spielt inzwischen nicht mehr auf der beschaulichen Ostalb, sondern in Eindhoven, wo keine Maultaschensuppe gereicht wird. So gejubelt wie damals haben sie in Heidenheim seit dem Relegations-Rückspiel nicht mehr. Der Blick auf die bisherige Saison fällt ernüchternd aus. Drei Spiele, drei Niederlagen, 1:7 Tore – die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt konnte dreimal nichts mitnehmen. Weder beim 1:3 zum Auftakt gegen den VfL Wolfsburg noch beim 0:2 in Leipzig und auch nicht beim 0:2 jetzt gegen Borussia Dortmund.

Für Patrick Mainka gab es bislang auch noch kein Spiel „wo es möglich war, Punkte zu holen“. So gab es der Heidenheimer Kapitän am Samstag zu und machte klar: „Die Aufgabe wird jetzt sein, es nicht zu sehr an sich ranzulassen, weil wir eine schlechte Saison gespielt, uns gerade so über die Relegation gerettet und jetzt die ersten drei Spiele verloren haben. Da kann man natürlich darüber nachdenken und sich fragen: Reicht es für die Bundesliga?“ Kurze Pause, dann sagte Mainka noch: „Aber ich habe den Glauben an diese Mannschaft, dass wir es schaffen können.“

Die Zahl der Vereine, gegen die sich Schmidts Elf noch etwas ausrechnen kann, scheint immer kleiner zu werden

Worte, die schon jetzt, nach gerade einmal drei Spieltagen, etwas Beschwörendes haben. Aber was bleibt ihnen sonst auch übrig in Heidenheim? Vorbei sind die Zeiten, in denen sie gegen Dortmund, Wolfsburg und Leipzig punkteten, indem sie die Zunge rausstreckten und ein bisschen frech waren. Zwar bedurfte es auch damals schon erheblicher Kraftanstrengung, um sich dieser Mannschaften zu erwehren – aber mittlerweile wird in jedem einzelnen Heidenheimer Spiel deutlich, dass hier ein Klub nicht nur gegen eine andere Mannschaft, sondern auch mit Händen und Füßen um seine Erstliga-Existenz kämpft.

So war es auch gegen Dortmund, vor allem nach dem groben Foulspiel von Budu Zivzivadze, für das der Stürmer des FCH schon in der 22. Minute Rot sah. Es folgte, was folgen musste: Heidenheim rannte und grätschte, doch die Dortmunder nutzten ihre Überlegenheit, trafen kühl durch Serhou Guirassy (33.) und Maximilian Beier (45.+6) und brachten das 2:0 glanzlos über die Zeit. „Es ist für den Kopf eine unfassbar schwere Aufgabe, weil du von einem Rückschlag in den nächsten läufst“, sagte Mainka nach der Partie, „aber uns muss bewusst sein, dass es wieder eine schwierige und lange Saison wird.“

Wer nach dem Spiel hörte, welche Fragen Dortmunds Trainer Niko Kovac gestellt wurden, der musste den Eindruck haben, dass all das nicht mehr besonders viel mit der Heidenheimer Welt zu tun hat. Ob er nicht einen Ausblick auf das erste Champions-League-Spiel an diesem Dienstag bei Juventus Turin geben könne? Nach welchen Kriterien er eigentlich auswähle, welche der sieben Mittelfeldspieler er aufstelle? Und was Kovac dazu sage, dass sein Stürmer Maximilian Beier gerade von der deutschen Meisterschaft gesprochen habe?

Heidenheims Trainer Schmidt muss sich vorgekommen sein, als sitze Kovac nicht am gegenüberliegenden Ende des Podiums, sondern auf einem anderen Planeten – so weit sind die Realitäten der beiden Bundesligisten inzwischen voneinander entfernt. Die Zahl jener Vereine, gegen die sich Schmidts Elf überhaupt noch etwas ausrechnen kann, scheint von Saison zu Saison kleiner zu werden. Und so nannte Heidenheims Coach auch das anstehende Duell mit dem Aufsteiger Hamburger SV bloß „ein Spiel, bei dem wir eher auf Augenhöhe sind und die Chance haben, die ersten Punkte zu holen“. Favorit sei seine Mannschaft aber auch gegen den HSV nicht.

Und Dortmund? Ob der BVB vielleicht sogar die Bayern herausfordern könne? Kovac lächelte müde, als er auf Beiers Aussage, er wolle Meister werden, angesprochen wurde. „Man sieht, dass er erst 21 Jahre jung ist“, entgegnete Dortmunds Coach. Zwar wird Beier in vier Wochen schon 23, aber „ich bin ein bisschen älter und lasse mich nicht auf das Glatteis führen“, sagte Kovac: „Wir müssen zusehen, dass wir so schnell wie möglich in die Champions League kommen. Nach dem dritten Spieltag ist noch keiner aufgestiegen, keiner abgestiegen, keiner Meister geworden – gar nichts.“

Für die Heidenheimer war das immerhin noch eine gute Nachricht an diesem ernüchternden Tag. Abgestiegen sind sie noch lange nicht.