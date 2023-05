Tor in der 93. Minute, Tor in der 99. Minute - Aufstieg in die Bundesliga: Der 1. FC Heidenheim wählt in Regensburg den dramatischen Schlusspunkt einer Saison, die am Ende dann doch noch in die Bundesliga führte.

Gut möglich, dass die 5000 Heidenheimer Fans, die am späten Nachmittag in Regensburg dann doch noch den Aufstieg in die erste Liga feiern konnten, schon in ein paar Tagen Geschichtsklitterung betreiben. Fußballfans sind so. Viele von ihnen werden also Stein und Bein schwören, dass sie das ganze Spiel über gewusst haben, dass ihre Mannschaft es noch schaffen würde, einen 0:2-Rückstand in einen Sieg zu verwandeln. Denn den brauchte es nun mal, um den HSV, dessen Fans derweil schon freudig erregt den Sandhäuser Rasen gestürmt hatten, noch auf den Relegationsplatz zu schubsen.

Und tatsächlich gelang der Sieg dann ja auch: In der 93. und in der 99. Spielminute fielen die entscheidenden Treffer. "Das ist geisteskrank, einfach Wahnsinn", rief Siegtorschütze Tim Kleindienst ins "Sky"-Mikrofon. Und auch er, der mit dem 3:2 das wohl wichtigste Tor seiner Karriere erzielte, hatte es gewusst. Irgendwie: "Das ist der pure Glaube. Wir haben brutal gearbeitet und gemacht. Jetzt haben wir es einfach verdient."

Das wiederum ist kaum zu bestreiten - weder, was den letzten Spieltag angeht, noch über die gesamte Spielzeit gesehen. Wer in einem solch wichtigen Spiel einen 0:2-Rückstand aufholt, hat sich mehr als Respekt verdient. Wie überhaupt so einige Parameter untermauern, dass mit dem 1. FCH ein verdienter Zweitliga-Meister ermittelt wurde. So verfügt man über die drittbeste Offensive und die zweitbeste Defensive der Liga, Heidenheim stellt zudem die heimstärkste Mannschaft, hat die beste Tordifferenz und in Kleindienst den Torschützenkönig der Liga. 25 Tore muss man erst mal schießen. In der ersten Liga werden selbst die Torschützenkönige das bestätigen.

Nicht jeder Kassierer dürfte dort indes darüber jubilieren, dass statt der Zuschauermagneten aus Berlin und Gelsenkirchen nun Heidenheim und Darmstadt zu Besuch kommen. Doch nach Ansicht vieler Zweitligatrainer sind die beiden als konstanteste und am ausgeglichensten besetzte Mannschaften auch die verdienten Aufsteiger. Dass beide das wechselseitig auch so sehen, ist eine nette Randnotiz dieser Spielzeit. Darmstadts Torsten Lieberknecht, dessen Team bereits seit einer Woche als Aufsteiger feststeht, und Heidenheims Frank Schmidt haben jedenfalls schon mehrfach betont, dass sie liebend gerne zusammen aufsteigen würden. Beide kennen sich seit der Zeit, als beide in der U-15-Nationalmannschaft kickten.

Wobei sich Heidenheim ausgerechnet auf der Zielgeraden eine Kunstpause gönnte, als es in den beiden Spielen gegen Magdeburg und Paderborn nur einen Punkt holte, ehe am vergangenen Wochenende wieder ein Sieg glückte: 1:0 gewann man gegen Sandhausen. Danach hatte eine merkwürdige Atmosphäre in der Heidenheimer Arena geherrscht. Da in dieser Saison auch noch vorletzten Spieltag zersplittert wurde, musste der Anhang bis spät abends warten, ehe mit dem HSV-Sieg gegen Fürth auch feststand, dass die Entscheidung erst in der Oberpfalz fallen würde.

Sie haben sich dann alle Mühe gegeben, Gelassenheit und die feste Gewissheit auszustrahlen, dass man dann eben am letzten Spieltag aufsteigen werde. Und wer Kevin Müller, dessen Unterarme künftig die tätowiertesten der ersten Liga sein werden, in der Heidenheimer Mixed-Zone so zuhörte oder Kleindienst, dem möglicherweise freundlichsten Horrorfilm-Fan südlich von Stuttgart, der fragte sich irgendwann, ob diese Heidenheimer vielleicht gar nicht nur so taten, als ob sie die Ruhe weghätten. Sondern ob sie wirklich fest davon überzeugt waren, dass sie nur "ihr Ding machen" müssen, wie es der sowieso recht entspannte Trainer Frank Schmidt formulierte. Und ihr Ding haben sie dann ja jetzt auch gemacht. Wenngleich auf den allerletzten Drücker.