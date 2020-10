Der Bundesligist kassiert beim 0:5 in Manchester vier Tore und muss vor dem Spiel in Gladbach die erste Saisonniederlage wegstecken.

Bundesliga-Spitzenreiter RB Leipzig hat im "Theater der Träume" ein böses Erwachen erlebt. Der Halbfinalist der Vorsaison verlor am Mittwochabend das zweite Gruppenspiel der Champions League beim englischen Rekordmeister Manchester United 0:5 (0:1) und kassierte nach einer insgesamt schwachen Leistung die erste Saisonniederlage.

Mason Greenwood (21.), der überragende Marcus Rashford (74./78./90.+2) und Anthony Martial (87.) per Foulelfmeter trafen vor leeren Rängen in Old Trafford zum verdienten Sieg für Manchester, das die Gruppe H nun mit sechs Punkten anführt. Leipzig hatte sich zum Auftakt in der vergangenen Woche gegen den türkischen Meister Basaksehir Istanbul (2:0) durchgesetzt und liegt nun punktgleich mit Paris Saint-Germain auf Tabellenplatz drei.

"Theatre of Dreams - der Name sagt alles", so ehrfürchtig hatte Trainer Julian Nagelsmann vor dem Spiel vom englischen Traditionsklub und dessen Stadiongesprochen. Auf dem Rasen agierte seine Mannschaft anfangs aber äußerst fehleranfällig. Zwar störte Leipzig in den ersten Minuten Uniteds Spielaufbau weit in der gegnerischen Hälfte. Mit großer individueller Klasse befreiten sich die Red Devils aber immer wieder aus den Drucksituationen. Den schnellen, passsicheren Fußball zeigte stattdessen Manchester, das sich früh mit der Führung belohnte.

Weltmeister Paul Pogba stieß nach einer Balleroberung in den freien Raum und schickte Greenwood, der mühelos vollendete. Den Abseitsverdacht räumte der Videoschiedsrichter nach einer Überprüfung aus. Restzweifel an der Entscheidung blieben.

RB kam kurz nach dem Gegentor durch Christopher Nkunku (24.) zu einem ersten gefährlichen Abschluss. Bis zur Halbzeitpause wurde Manchesters Torhüter David de Gea aber nicht mehr ernsthaft geprüft. Nach der Pause agierte der Bundesligist mit mehr Tempo und direktem Passspiel, Torchancen und spielerische Höhepunkte hatten auf beiden Seiten dennoch Seltenheitswert.

Nagelsmann richtete sein Team taktisch dann noch offensiver aus, wechselte dafür unter anderem Kapitän Marcel Sabitzer ein - und hätte fast jubeln dürfen. Nach einer Standardsituation kam Ibrahima Konate vor de Gea zum Kopfball. Der Spanier reagierte jedoch glänzend (65.). Auf der Gegenseite parierte Gulacsi (70.) zunächst stark, hatte dann aber gegen Rashford noch dreimal das Nachsehen.