In der Drittligarunde gingen sich Belen Gettwart (li.) vom HCD Gröbenzell und Simone Padberg (HSG Würm) noch an den Kragen, in der neuen Saison werden sie Teamkolleginnen sein.

Der HCD Gröbenzell ist ein reiner Frauenhandballverein und hat beste Aussichten, in die zweite Bundesliga aufzusteigen. Der erste Sieg in Frankfurt/Oder ist schon mal geglückt.

Von Heike A. Batzer

Die Vernunft siegte. Damals, vor ziemlich genau einem Jahr. Die Ausläufer der Corona-Pandemie waren noch überall spürbar und die Auswirkungen auf den Vereinssport noch nicht absehbar. "Es herrschte ein Gefühl großer Unsicherheit", erinnert sich Rüdiger Hoch. Deshalb verzichtete der Handballclub Damen (HCD) Gröbenzell, dessen Vorsitzender Hoch ist, im Frühjahr 2022 auf eine Aufstiegsrunde, obwohl seine erste Frauenmannschaft sportlich geliefert und den Meistertitel in der Südstaffel der dritten Liga gewonnen hatte.

Ihre Träume von Liga zwei haben sie damals aber nicht begraben. Sie leben sie einfach ein Jahr später wieder. Erneut holten die Handballerinnen aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck die Drittliga-Meisterschaft in ihrer Regionalgruppe, und diesmal wollen sie in die zweite Handball-Bundesliga zurückkehren. Ein erster Schritt ist getan, sie gewannen ihr erstes von vier Aufstiegsspielen an der Oder beim Frankfurter HC mit 29:23 Toren.

Die Basis ist gelegt, drei der fünf Teams dürfen aufsteigen. Die Partie in Brandenburg lieferte den Gröbenzellerinnen nicht nur die ersten beiden Punkte, sondern auch das nötige Selbstvertrauen für die weitere Runde. Vor allem die erste Hälfte sei "nahezu perfekt" gewesen, sagt der junge Trainer Stefan Weidinger. Der Vorsprung betrug phasenweise sieben Tore und auch eine längere Spielunterbrechung - weil eine Zuschauerin kollabiert war und notfallmedizinisch behandelt werden musste - sowie die Tatsache, dass die Frankfurterinnen später bis auf drei Tore herankamen, brachten die Gröbenzellerinnen nicht aus dem Konzept. "Da haben wir kühlen Kopf bewahrt", lobt Weidinger. Der 29-Jährige ist seit zwei Spielzeiten Trainer in Gröbenzell, in beiden wurde er mit seinem Team Meister. Er sagt: "Es macht extrem viel Spaß mit den Mädels."

Basis für die anhaltenden Erfolge ist die nachhaltig erfolgreiche Jugendarbeit

Dabei hatten sie beim HCD noch mit dem Austragungsmodus gehadert und damit, dass sie von allen fünf Aufstiegsrundenteilnehmern die weitesten Auswärtsfahrten zugeteilt bekamen: nach Frankfurt an der Oder und nach Rostock. Gegen Kirchhof (nahe Kassel) und Freiburg im Breisgau spielen sie daheim, die beiden Partien sind am 6. und 13. Mai die letzten von insgesamt vier Aufstiegsspielen. Das Heimrecht am Schluss kann dann ein Vorteil sein.

Mit 33:7 Punkten, den meisten Siegen (16) und wenigsten Niederlagen (drei) und 137 Toren Differenz belegte der HCD zuvor Platz eins in der Drittliga-Staffel Süd, vier Punkte vor Verfolger Wolfschlugen und sechs Punkte vor dem Münchner Konkurrenten HSG Würm-Mitte.

Der HC Damen Gröbenzell ist eine Ausnahmeerscheinung im Vereinssport: klein und dennoch enorm erfolgreich über viele Jahre. Er ist ein reiner Frauenhandballverein, gegründet vor einem halben Jahrhundert, mit dem Namen des Sponsors, einem Schilderhersteller mit Firmensitz in Gaggenau und einer Niederlassung in Gröbenzell. Viele Jahre später, als der Sponsor ausstieg, wurde aus dem HC Dambach der HC Damen Gröbenzell. Seit zehn Jahren spielt die erste Mannschaft in der dritten Liga - mit einer Zweitliga-Episode im Spieljahr 2017/2018. Die Basis schaffen sie mit guter Jugendarbeit selbst. Ergänzt wird dann auf einzelnen Positionen. Für die kommende Saison stehen in Torhüterin Leni Frey (TSV Haunstetten) und Simone Padberg (HSG Würm-Mitte) bereits zwei Zugänge von bisherigen Ligakonkurrenten fest.

Trotz aller Euphorie wissen die Verantwortlichen, dass es ein "finanzieller Kraftakt" wird

Vor allem die Vereinsverantwortlichen sind nun gefragt, die Voraussetzungen für eine mögliche Teilnahme an der zweiten Liga zu schaffen. 30 000 Euro Bürgschaft sind beim Verband zu hinterlegen und die Spielerinnen bei der Berufsgenossenschaft anzumelden. Rüdiger Hoch kalkuliert eine Saison in der zweiten Bundesliga mit 175000 bis 200000 Euro, für einen Restbetrag, so sagt er, suche man noch Unterstützer. Auf die Erfahrungen von 2017/2018 können sie bauen, damals aber habe noch niemand daran gedacht, dass es dem Land wirtschaftlich schlechter gehen könnte, sagt Hoch. Es habe dennoch niemanden im Verein gegeben, der den Sprung in die semiprofessionelle Spielklasse nicht wagen wollte. "Dennoch sind wir als Vorstand schon eher zurückhaltend, weil wir wissen, dass es ein finanzieller Kraftakt wird."

Im Gegensatz zur dritten Liga, wo in fünf Staffeln gespielt wird, ist die zweite Liga der Frauen eingleisig, Auswärtsfahrten führen durch die ganze Republik, unter anderem in die Nähe von Flensburg, nach Berlin, Bremen, Leipzig. Die gegnerischen Klubs konzentrieren sich auf den Norden, aus der näheren Umgebung ist nur der ESV Regensburg dabei. Für fast jede Auswärtsfahrt ist eine Übernachtung einzuplanen. Immerhin gibt es keine Spieltage während der Woche, wie sie die Männer des benachbarten TuS Fürstenfeldbruck bei ihrem einjährigen Zweitliga-Gastspiel vor zwei Jahren absolvieren mussten. In Fürstenfeldbruck indes stehen sie in diesem Jahr dort, wo der HCD im Vorjahr war: Trotz sportlicher Zulassung verzichteten die Brucker Panther aus finanziellen Gründen auf eine Relegationsrunde. Die Handballerinnen des HCD sind ihnen diesmal voraus.