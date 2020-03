Die HSG Wetzlar hat für 2021 einen Trainerwechsel angekündigt, die MT Melsungen, die Rhein-Neckar Löwen und die Füchse Berlin haben ihren Trainer schon jetzt ausgetauscht: Es sind turbulente Tage im Handball. Auch beim HC Erlangen. Der Bundesligist hat Anfang Februar Adalsteinn Eyjolfsson freigestellt - und nicht einmal vier Wochen später auch dessen Nachfolger Rolf Brack. Vor dem Auswärtsspiel in Magdeburg an diesem Dienstag (19 Uhr) räumt Erlangens Aufsichtsratsvorsitzender Carsten Bissel Fehler ein.

SZ: Herr Bissel, zwei Trainerentlassungen im Februar: Was für ein Bild gibt der HC Erlangen derzeit ab?

Carsten Bissel: Das muss jeder für sich selbst bewerten. Wir können keine Rücksicht darauf nehmen, wie eine Entscheidung in der Öffentlichkeit ankommt. Wir müssen rational entscheiden, und nach dem Spiel am Donnerstag gegen Ludwigshafen haben wir keinen anderen Weg gesehen, als uns von Rolf Brack zu trennen.

Und das nach nur 25 Tagen. Eine ungewöhnliche Entscheidung.

So ungewöhnlich ist das gar nicht. Es gibt ein prominentes Beispiel aus dem Fußball, da ist es ähnlich gelaufen - nämlich bei Jürgen Klopp. Mainz hatte damals mit Wolfgang Frank einen Trainer, den alle geschätzt haben, aber irgendwann ging es nicht mehr mit ihm, weil er und die Mannschaft sich auseinandergelebt haben. Später hat mit Eckhard Krautzun ein alter Hase mit einem guten Namen übernommen, aber er kam nicht zurecht mit dem Team. Da hat Christian Heidel, der damalige Manager, zu den Spielern sinngemäß gesagt: Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Macht es selbst.

Eine ähnliche Situation ist jetzt in Erlangen vorzufinden. Michael Haaß steigt vom Spieler zum Spielertrainer auf.

Und ich hoffe, dass es genauso gut ausgeht wie damals in Mainz.

Dort ist Klopp quasi über Nacht zum Trainer befördert worden und hat sechs der ersten sieben Spiele gewonnen.

Es wäre übertrieben, zu glauben, dass es bei uns jetzt genauso kommt, aber Mainz ist in der zweiten Liga geblieben - und wir wollen jetzt in der Bundesliga bleiben.

War es eine Fehlentscheidung, Brack zu engagieren?

Wir haben in den letzten zehn Jahren viele richtige Personalentscheidungen getroffen - aber in diesem Fall muss ich einräumen, dass es ein Fehler war.

Wer hat diesen Fehler zu verantworten?

Wir haben das alle gemeinsam entschieden, deshalb müssen wir auch alle gemeinsam dazu stehen. Es ist klar, dass es jetzt Kritik gibt - damit müssen wir leben.

Bracks Freistellung kam überraschend. Wie ist diese Dynamik entstanden?

Wir haben schon viele Spiele verloren, aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir zu Hause in einer so wichtigen Partie schon mal mit einer solchen Körpersprache gespielt haben wie am Donnerstag gegen Ludwigshafen. Wir haben uns dann am Freitagmorgen in einer großen Runde zusammengesetzt, Funktionäre und Spieler. Da haben alle gesagt: Wir verstehen Rolf Brack einfach nicht.

Weil seine Ansätze zu kompliziert sind?

Er ist ein guter Trainer, ich schätze ihn sehr. Er sprüht vor Ideen, aber es gab wohl ein Sender-Empfänger-Problem. Was Rolf Brack gesendet hat, war nicht verkehrt - aber es ist beim Empfänger, der Mannschaft, offenbar nicht angekommen.

Lag das am Sender oder am Empfänger? Ist die Mannschaft schwer trainierbar?

Die Mannschaft ist nicht schwer trainierbar. Jeder einzelne Spieler ist voll bei der Sache, dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Es ist aber auch klar, dass die Mannschaft jetzt in der Pflicht ist. Jeder Spieler muss 100 Prozent geben, wenn ihm nicht gerade der Fuß abfällt.

War die Freistellung von Brack auch Ausdruck der Abstiegsangst, die seit der Niederlage gegen Ludwigshafen im Umfeld umgeht? Nein. Aber vielleicht sind wir ungeduldig geworden, weil die Arena wie ein Damoklesschwert über uns baumelt. In der zweiten Liga hätten wir ja deutlich niedrigere Zuschauereinnahmen, aber genauso hohe Kosten. Wir sind also zum Erfolg verdammt. Wir haben nur noch drei Punkte Vorsprung, deshalb befinden wir uns natürlich im Abstiegskampf, das kann ich nicht leugnen.

Beschäftigen Sie sich denn mit dem Szenario eines Abstiegs?

Nein. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir es schaffen, in der Liga zu bleiben. Ich habe großes Vertrauen in die Trainer. Nicht nur in Kevin Schmidt und Michael Haaß, auch in ihren Assistenten Tom Hankel, der im Hintergrund sehr viel macht.

Trotzdem die Frage: Was würde ein Abstieg für den Kader bedeuten?

Mit diesem Thema beschäftige ich mich keine Sekunde.

Nach SZ-Informationen wird Nationalspieler Steffen Fäth nächste Saison für Erlangen spielen. Aber er würde den Weg in die zweite Liga wohl kaum mitgehen, oder?

Steffen Fäth hat bei den Rhein Neckar Löwen einen Vertrag bis 2021, deshalb kann ich zu seiner Person nichts sagen.