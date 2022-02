Sportchef Raul Alonso übernimmt beim Handball-Bundesligisten HC Erlangen dauerhaft in Personalunion auch das Traineramt. Das gab der Verein am Montag bekannt. Damit endet offiziell die Suche nach einem Nachfolger für den zu Jahresbeginn entlassenen Chefcoach Michael Haaß. Die Absprache sei bereits vor und damit unabhängig vom Pokalerfolg in Gummersbach getroffen worden, mit dem das Team die Final-Four-Endrunde erreichte. Alonso, 43, hatte den Posten nach der Trennung von Haaß zuletzt interimsweise inne. Im SZ-Interview hatte Erlangens Aufsichtsratschef Carsten Bissel bereits vergangene Woche angekündigt, dass er sich Alonso in Doppelfunktion gut vorstellen könne.