Auf einmal ist es ruhig. Die ganze Zeit hat die Kaffeemaschine geröhrt, aus den Boxen sprudelte Musik, am Nachbartisch wurde Englisch gesprochen, das ganz normale Treiben in einem belebten Café. Aber dann, von einem Augenblick auf den anderen, erstickt alles in einer plötzlichen Stille. Zwar nur für einen Moment, gerade lange genug, um einen einzigen Satz auszusprechen – doch beinahe könnte man meinen, es wäre Teil einer Choreografie, eine vorgesehene Szene in einem exakt definierten Drehbuch. Und die Bühne in dieser Szene soll niemand anderem als ihm gehören: Marek Nissen.

Alles verstummt also, als wolle selbst die Kaffeemaschine hören, was Nissen zu sagen hat. Und Nissen sagt: „Ich weiß, was ich kann und wer ich bin.“ Totenstille und dann ein solcher Satz, der – wenn man ihn aus dem Kontext reißt – nicht gerade maßvoll klingt: Manch einer wäre jetzt vielleicht peinlich berührt und würde sich verlegen umschauen, aber Nissen zuckt nicht mal. Der Rückraumspieler des HC Erlangen spricht einfach weiter.

Es ist Donnerstagnachmittag, Nissen, 24, sitzt in einem Erlanger Café nahe des Marktplatzes. Er trägt eine dunkle Jeans mit einem grünen Herzen auf der Gesäßtasche, seine türkisfarbene Lederjacke hat er auf einem Sofa abgelegt. Zig Tattoos zieren seine Unterarme, über dem Lid seines rechten Auges hat er ein Veilchen, eine Erinnerung an das Spiel am Dienstag beim Zweitligisten HSG Nordhorn-Lingen. Erlangen verlor 32:35 und schied bereits in der zweiten Runde aus dem DHB-Pokal aus. „Das darf uns natürlich nicht passieren“, sagt Nissen, „die Abwehrleistung hat von Anfang an nicht ansatzweise ausgereicht. Nordhorn hat mehr oder weniger gemacht, was sie wollten.“ Aber auch das Pokal-Aus könne die Stimmung nicht trüben, findet Nissen, schließlich steht Erlangen in der Bundesliga mit 6:6 Punkten deutlich besser da als erwartet. Und Nissen, der Rückraumspieler, ist so etwas wie der Mann der Stunde in Handball-Deutschland.

Vor etwas mehr als einem Jahr spielte er noch für TuS N-Lübbecke in der zweiten Liga, jetzt, nach 27 Toren in den vergangenen drei Spielen, nehmen manche schon das Wort „Nationalmannschaft“ in den Mund, wenn es um Nissen geht. „Ich habe mir ein gewisses Selbstverständnis angeeignet“, erklärt er, „ich weiß, wenn ich aufs Spielfeld gehe: Okay, ich bin gut. Wenn ich dies und jenes mache, funktioniert es im Normalfall.“ Und gerade scheint alles zu funktionieren.

Selbst die Kaffeemaschine gehorcht und funkt nicht mehr dazwischen, wenn er etwas Wichtiges sagt. Und dass Marek Nissen weiß, was er kann und wer er ist, ist wichtig. Denn es erklärt zu einem Gutteil, warum er gerade so auftrumpft. Das Wissen um seine Form und um seine Wurfgewalt lassen ihn Tor um Tor erzielen. Jetzt sagt er: „Natürlich bekomme ich mit, dass ein kleiner Hype entstanden ist. Aber ich bin ein Freund davon, solche Sachen nicht zu sehr an mich ranzulassen, sei es im Positiven oder im Negativen. Weil es ganz schnell umschwenken kann.“ Es sind die Mechanismen des professionellen Sports. Der Weg zwischen Himmel und Hölle ist manchmal kaum länger als ein Handballfeld, Nissen weiß das. Das System ist gnadenlos, es teilt Wochenende für Wochenende in Gewinner und Verlierer ein. Auch ihn, der sich sonst in vielerlei Hinsicht dem System entzieht.

„Ich habe auch noch ein Leben außerhalb vom Handball. Und da habe ich auch Lust, mich auszuleben“, sagt Nissen. Als er vor einem Jahr aus Lübbecke nach Erlangen kam, hatte er pinke Haare. Im Winter färbte er sie blau, im vergangenen Sommer trug er Wasserstoffblond mit schwarzen Streifen. Jetzt sagt er im Café: „Ist doch schön, wenn es den Leuten auffällt.“ Dann lacht er. Als könnte man es übersehen, wenn einer mit pinken Haaren Handball spielt.

Die Kollegen führen ein ruhiges Familienleben, Marek Nissen zieht schon mal mit einem Rucksack alleine durch Venezuela

Während sich andere auch im Privaten mit Teamkollegen umgeben, taucht Nissen in die Erlanger Studentenszene ein. Und während andere ein ruhiges Familienleben führen, zieht er mit einem Rucksack alleine durch Venezuela und gerät am Flughafen – er hätte ja ein Spion sein können – in ein Verhör, ohne auch nur einen einzigen zusammenhängenden Satz Spanisch im Repertoire zu haben. Nicht, dass solche Extravaganzen seiner Professionalität entgegenstehen würden, er braucht sie sogar, um Leistung zu bringen. Inzwischen aber sage er „nicht mehr zu allem Ja, was sich in meinem Freundeskreis eröffnet“, im Gegenteil: Er richte mittlerweile alles auf den Handball aus, um immer besser zu werden. Um es, das sei „das große Ziel“, zum Nationalspieler zu bringen. Auch, um die Erwartungen zu erfüllen, die Erlangen in ihn setzt.

Inzwischen ist Nissen einer der Spieler, die das Vakuum füllen sollen, das sich durch die Abschiede der langjährigen Führungsspieler Nikolai Link und Nico Büdel aufgetan hat. Mitte September hat Nissen seinen Vertrag bis 2028 verlängert, er soll den HCE in den nächsten Jahren prägen. „Ich sehe mich auf jeden Fall als jemanden, der auf dem Spielfeld führt und sich auch nicht wegduckt, wenn es schwierig wird“, sagt Nissen.

Und gerade das ist es auch, was Carsten Bissel hervorhebt, wenn man ihn fragt, was er an Nissen schätzt. „Marek ist ein absoluter Mentalitätsspieler“, lobt Erlangens Präsident, „unter Druck wird er nicht schlechter, sondern besser.“ Dabei ist es bei den meisten Spielern andersrum. Nissen aber läuft gerade dann zur Höchstform auf, wenn es um alles geht. Wenn in Gewinner und Verlierer unterteilt wird.

So ist es auch an diesem Samstag, Erlangen empfängt die Füchse Berlin, den deutschen Meister. Und Nissen, der Mann der Stunde, will wieder zeigen, was er kann und wer er ist. Dass es dabei still wird, ist nicht zu erwarten. Aber Nissen kümmert sich ja ohnehin nicht so sehr um all die Leute und das, was sie sagen. Marek Nissen ist einfach Marek Nissen.