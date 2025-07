Hinter den Kulissen gab es kaum Zeit, um Luft zu holen, denn nach der Saison ist vor der Saison, und in dieser Zeit gilt es, den neuen Kader zu bauen. Auch in dieser Disziplin ist der HC Erlangen früh dran, denn mit der jüngsten Verpflichtung melden die Offiziellen den Kader als komplettiert. Hochkarätig könnte man anfügen, denn in Andri Runarsson wurde nach Viggo Kristjansson der zweite isländische Nationalspieler vom Ligakonkurrenten SC DHfK Leipzig losgeeist, der noch mehr Schwung in den Kader bringt. Der 22-Jährige hat in der vergangenen Saison einen großen Leistungssprung bei den Sachsen-Anhaltern vollzogen, war mit 157 Treffern nach Nationalspieler Luca Witzke der zweitbeste Torschütze in Leipzig. Der schnelle und torgefährliche Rechtshänder wird beim HCE zusammen mit dem norwegischen Nationalspieler Sander Overjordet die Spielmacher-Position im mittleren Rückraum besetzen.

Weil Leipzig den Trainer entließ, wollte Spielmacher Runarsson unbedingt weg: Der Geschasste ist sein Vater

„Ich bin zum einen sehr zufrieden, mit Andri Runarsson einen richtig guten Erstligaspieler auf unserer letzten vakanten Kaderposition zu bekommen“, sagt Trainer Sellin. Zudem sei der Isländer neben Milos Kos, Marek Nissen, Florian Scheerer und Tim Gömmel der fünfte Akteur im Team, der unter 23 Jahre alt ist und auf einen Stammplatz hoffen darf. „Diese Spieler sind noch längst nicht am Ende ihrer Entwicklung angekommen, haben einen festen Platz im 16er-Bundesligakader und wollen und können Verantwortung tragen“, so Sellin.

Erlangens Präsident Carsten Bissel betont, dass man den Spieler keinesfalls abgeworben habe, vielmehr habe dieser den starken Wunsch geäußert, den Klub verlassen zu wollen. Denn Leipzigs Trainer Andri Mar Runarsson ist der Vater des Spielmachers und war aufgrund der wenig befriedigenden Saison freigestellt worden. „Wir haben uns mit Leipzig zusammengesetzt und gemeinsam nach einer zufriedenstellenden Lösung gesucht. Und zu einer solchen haben schließlich alle drei Parteien einen nicht unerheblichen Beitrag geleistet. Das war essenzielle Grundlage für den Transfer“, so Bissel. Damit sei der Kader finalisiert, erklärt der HCE-Präsident, der zuversichtlich auf die kommende Spielzeit blickt. Selbige beginnt gleich mit einem passenden Gradmesser: Am Donnerstag, 28. August, gastiert Rekordmeister Kiel.