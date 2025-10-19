Der Präsident hatte im SZ-Interview vor einem schwierigen Startprogramm gewarnt: Alle vier Topteams der vergangenen Saison warteten auf den Außenseiter, da sollte der Beobachter doch ein bisschen Realismus im Kopf haben. Nun, nach neun Bundesliga-Spieltagen, sieht Carsten Bissel seinen HC Erlangen auf dem zehnten Platz, mit acht Pluspunkten – im gesicherten Mittelfeld, darf man sagen. Für diese Anzahl an Pluspunkten benötigte der einzige bayerische Vertreter in der Handball -Elite in der Vorsaison satte 24 Spieltage, man darf also von einer rasant steigenden Tendenz sprechen. Ausreißer nach oben, wie den Auswärtssieg in Hannover oder das Remis in Melsungen, gab es auch vergangene Saison, aber einen Punkt gegen Magdeburg hat der HCE in dieser Saison aktuell als Alleinstellungsmerkmal für sich.

Viel wichtiger sind ohnehin Siege wie der am Samstagabend gegen Wetzlar. Der souveräne 33:26-Erfolg gegen einen Gegner aus dem direkten Umfeld zeigt, wie sehr die neue Strategie greift. Nie wieder werde man einen so üppigen Kader zusammenstellen, erklärte Bissel vor der Saison. Abwehrchef Nikolai Link und Champions-League-Sieger Marko Bezjak, beide in den Ruhestand verabschiedet, oder der zum französischen Erstligisten abgewanderte österreichische National-Kreisläufer Tobias Wagner wurden ausschließlich durch eigene Talente ersetzt. Erlangen stellt den aktuellen deutschen A-Jugend-Meister, im Klub sind eine ganze Handvoll hoffnungsvoller Talente und Jugend-Nationalspieler, die nach oben drängen.

Das Konzept geht auf: Externe Erstliga-Kräfte wurden weitgehend von Talenten aus den eigenen Reihen ersetzt

Das neue Konzept ist einfach: Dem Klub wurde eine Rückbesinnung verordnet, weg von extern verpflichteten Bundesligaspielern, hin zum eigenen Nachwuchs, der sich angeleitet von ein paar „Leuchttürmen“, wie Bissel die Hochkaräter im Kader nennt, entwickeln sollen. Wie Kreisläufer Hans Lukas Willax, 19, der erst 17-jährige Maxsim Lochmann oder gegen Wetzlar Rückraumspieler Lars Genz, 18, der zwei Treffer zum Sieg beisteuerte. Zudem rücken Eigengewächse wie Florian Scheerer, 21, der Nikolai Link im Innenblock prächtig zu ersetzen weiß, sowie Rechtsaußen Tim Gömmel, 20, zusehends in den Fokus.

Der Sieg gegen Wetzlar offenbarte zudem, wie gut auch die Leuchttürme funktionieren. Dem Isländer Viggo Kristjansson, mit zehn Treffern bester Torschütze, darf man das Prädikat Weltklasse anheften. Im Norweger Sander Overjordet, dem polnischen Kreisläufer Maciej Gebala oder dem Serben Milos Kos stehen einige Nationalspieler im Kader. Der einzige externe Zugang, der Isländer Andri Mar Runarsson, fügt sich bestens ins Gefüge ein. Zudem hat sich Marek Nissen vom Zweitliga-Shooter zum Nationalteam-Kandidaten entwickelt.

Bissel jedenfalls sieht die neue Richtung des HCE bestätigt, der sogleich der nächste Härtetest ins Haus steht: Am kommenden Sonntag geht es zum Tabellenführer nach Flensburg.