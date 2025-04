Handball:Erlangen erkämpft wichtigen Punkt gegen Berlin

Handball-Bundesligist HC Erlangen hat sich mit einem 31:31-Unentschieden gegen den Tabellenführer Füchse Berlin einen enorm wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenverbleib gesichert. Nach einer umkämpften ersten Halbzeit (16:14) und einem packenden Schlussspurt war es Marek Nissen, der mit der letzten Aktion des Spiels ausglich. Nach einem letzten Freiwurf und nervenaufreibendem Getümmel sowie dem anschließenden Videobeweis fiel die Entscheidung auf Ballbesitz für den HC Erlangen. Noch fünf Sekunden waren vor 7088 begeisterten Zuschauern zu spielen. Über Sander Overjordet landete der Ball bei Nissen, der ihn per Schlagwurf an Füchse-Keeper Lasse Ludwig vorbei ins Netz wuchtete. Bei den Berlinern war die Enttäuschung groß: „Das fühlt sich an wie eine Niederlage“, sagte Füchse-Trainer Jaron Siewert.