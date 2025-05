Christopher Steinert hat schon so einiges in seinem Sportlerdasein erlebt, zuletzt etwa den Gewinn der Olympia-Silbermedaille in Paris. Doch was der Handballprofi derzeit mitmacht, darauf könnte er problemlos verzichten. So stand er am Sonntag am Dyn-Mikrofon und bezichtigte den Teamkollegen Maciej Gebala der Lüge: Der Kreisläufer hatte in der Halbzeit der Partie seines HC Erlangen beim TVB Stuttgart erzählt, dass ihm der Abstiegskampf so richtig viel Spaß bereite, wurde er vom Reporter informiert, was Steinert nicht so recht glauben wollte: „Ich weiß nicht, ob er da lügt. Es wäre schöner, wenn wir irgendwo im Mittelfeld stehen würden und es um nicht mehr ganz so viel ginge.“ Denn dieser Saisonendspurt sei „schon hart und sehr existenziell“.