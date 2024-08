Premier League:FC Chelsea XXXL

Um sein Image als Vorsitzender des Chelsea Football Club hat sich Todd Boehly nie sonderlich geschert. Im Vergleich zu dem die Öffentlichkeit meidenden Voreigentümer Roman Abramowitsch ist Boehly bei Heimspielen an der Stamford Bridge fast dauerpräsent. Auch am Sonntag war der US-Amerikaner, der im Mai 2022 mit einem Investorenkonsortium den Klub übernommen hatte, hinter dem mehrheitlich das US-Milliardenvehikel Clearlake steckt, zum Saisonauftakt gegen Manchester City (0:2) in der Premier League zugegen. Er hinterlässt dann stets den Eindruck, als mache er sich nichts daraus, wie die Fußballfans und Medien sein Auftreten bewerten.

So nahm sich Boehly vor aller Augen die Freiheit, als direkte Reaktion auf das ernüchternde zweite Gegentor seines Klubs in der Schlussphase und die sich abzeichnende Niederlage konsterniert aufzustehen – und das Stadion zu verlassen. Mehr als zehn Minuten vor Abpfiff wohlgemerkt. Der Spott der Anhängerschaft war ihm gewiss, die Chelsea-Sympathisanten springen mit ihrem eigenen Klub in der Bewertung genauso hart um wie mit den Gegnern. Die höhnische Interpretation des Boehly-Abgangs: Der Boss wird sicher gleich den nächsten Spielertransfer tätigen.

Chelseas Fans sind zwar Zugängen grundsätzlich nie abgeneigt (und schon gar nicht den teuren), sie definieren den Status ihres Klubs bisweilen anhand seines Vermögens; das hat sie der Oligarch Abramowitsch zwei Jahrzehnte lang mit einer extravaganten Transferpolitik gelehrt. Doch inzwischen hat der Anhang selbst genug von den verschwenderisch wirkenden Kaufexzessen des neuen Managements. Sie beknien ihren steinreichen Onkel Todd: Stop buying players! – hör auf, neue Spieler zu verpflichten! Bisher vergeblich.

Boehly ist weiter von sich überzeugt. Gerade soll er den Chelsea-Transfer des Spielmachers João Félix von Atlético Madrid festgezurrt haben, für circa 50 Millionen Euro angeblich. Normalerweise sind Wechselgerüchte unverbindlich zu behandeln, aber in Verbindung mit Boehlys FC Chelsea hört man genauer hin. Wenn Félix, der im Winter 2023 bereits für ein halbes Jahr ausgeliehen wurde, den ausgehandelten Langvertrag bis 2030 mit Option auf ein weiteres Jahr unterschreibt, wäre der Portugiese der sagenhaft 39. (!!!) Spieler, den Boehly in zwei Jahren fest verpflichtet hätte.

Die Gesamtablöse der vollzogenen Transfers, darunter auch schon zwei Vorgriffe auf die nächste Saison, beläuft sich auf die ungeheuerliche Summe von mehr als 1,32 Milliarden Euro. Damit belegt Boehlys Chelsea schon jetzt einen Top-Ten-Platz in der historischen Ablösetabelle der Premier League. Unter seinem relativ kurzen Vorsitz hat der FC Chelsea mehr Geld in frisches Personal gepumpt als etwa das seit einigen Jahren weit über die eigenen Verhältnisse wirtschaftende Everton in drei Jahrzehnten.

Es gibt sieben Innenverteidiger, sieben zentrale Mittelfeldspieler, sechs Mittelstürmer, sechs Torhüter

Die Einkäufe bescherten Chelsea ein Mammutaufgebot, einen XXXL-Kader. Er ist mit seinen 44 Mitgliedern (inklusive Felix) so groß, dass der – ebenfalls für zehn Millionen bei Leicester City ausgelöste – neue Trainer Enzo Maresca jeden Wettbewerb (Premier League, League Cup, FA Cup, Conference League) quasi mit einer eigenen Mannschaft bestreiten könnte. Zur Übersicht reihte die BBC neulich alle Spieler nach Positionen auf dem Platz auf: Es gibt sieben Innenverteidiger, sieben zentrale Mittelfeldspieler, sechs Mittelstürmer sowie kurioserweise sechs Torhüter. Bis auf den nur doppelt besetzten Linksverteidiger ist jede Position mindestens dreifach abgedeckt. Fünf Trainer hat Boehly in seiner Amtszeit ausprobiert – wobei in den Londoner Pubs gewitzelt wird, ob es für die hohe Spielerzahl nicht notwendig wäre, auch mehrere Cheftrainer auf einmal zu engagieren.

Das einzig stringente Kriterium für Chelseas Einkäufe ist das Alter. Nur noch ein Feldspieler ist über 30 Jahre alt: der unerwünschte, zuletzt mehrmals verliehene Stürmer Romelu Lukaku. Gleichfalls stehen Raheem Sterling und Ben Chilwell auf der Abgabeliste. Fände sich ein Abnehmer, wäre Abwehrspieler Axel Disasi, 26, der älteste Profi. Die Idee hinter dem Vollumbruch ist es, die einst gewaltigen Gesamtgehaltskosten der Abramowitsch-Ära zu senken.

Wie aus den Klubbilanzen hervorgeht, belief sich der Betrag noch 2023 auf über 400 Millionen Pfund, wovon der Großteil auf die Profimannschaft entfiel; das Magazin Athletic berichtet nun davon, dass die Löhne um 100 Millionen gekürzt werden konnten. Chelsea generierte bei den abgebenden Spielern ungefähr eine halbe Milliarde Pfund, womit der Klub bisher im Rahmen der Liga-Finanzregeln blieb. Denn die Erlöse lassen sich sofort in die Gewinn-und-Verlust-Rechnung einbuchen, während die Transferausgaben über die Vertragslaufzeit sukzessive abgeschrieben werden.

Für Boehlys Strategie eröffnete sich zum Ende der Vorsaison fast sogar eine Perspektive: Dem damaligen Trainer Mauricio Pochettino gelang es nach einer Weile, aus der Ansammlung talentierter Profis eine Mannschaft zu formen. Mit einem Endspurt von fünf Heimsiegen in Serie und nur einer Niederlage in fünfzehn Ligaspielen – einem 0:5 beim Tabellenzweiten Arsenal – arbeitete sich der schon abgeschlagene FC Chelsea noch auf den sechsten Platz vor. Doch die Klubführung überwarf sich mit Pochettino. Angeblich waren sich beide Seiten auch über die Kompetenzen bei der zukünftigen Kaderausrichtung uneinig.

Den Ton gibt nun wieder ungeniert Todd Boehly vor. Der neue Coach Maresco hält sich bisher zurück – aber es ist davon auszugehen, dass auch er froh sein wird, wenn die Transferperiode in anderthalb Wochen endlich vorbei ist.