14. Juli 2019, 17:00 Uhr Kai Havertz "Leverkusen ist ein Stück Heimat"

Das Toptalent Kai Havertz bleibt bei Bayer 04. Ein Gespräch über Wertschätzung, wilde Ablösesummen - und das vergebliche Werben des FC Bayern.

Interview von Philipp Selldorf

Am Montag bezieht die Mannschaft von Bayer Leverkusen ein Trainingslager in Zell am See. Julian Brandt ist nicht mehr dabei - Kai Havertz schon. Während Brandt, 23, die Gelegenheit ergriffen hat, zu Borussia Dortmund zu wechseln, bleibt sein Freund und Mitspieler Havertz, 20, in Leverkusen. Auch in seinem Fall gab es genügend prominente Klubs im In- und Ausland, die ihn gern unter Vertrag genommen und dafür viel Geld bezahlt hätten. Aber Bayer 04 hatte schon im Winter entschieden, jedem noch ...