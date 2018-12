5. Dezember 2018, 08:16 Uhr Hasenhüttl in die Premier League Der "Alpen-Klopp" kommt nach Southampton

Der FC Southampton steht kurz vor der Verpflichtung von Ralph Hasenhüttl als neuer Trainer.

Nach seinem Ende bei RB Leipzig liebäugelte der Österreicher bereits mit einem Wechsel in die Premier League.

Das Ziel: Die "Saints" vor dem Abstieg retten.

Von Sven Haist, London

In der Premier League ließ sich in der laufenden Saison der Eindruck gewinnen, dass es sich die Vereine mehr oder weniger gemütlich gemacht haben auf ihren jeweiligen Tabellenplätzen. Jeder der Klubs findet sich bisher in etwa auf einer Position wieder, die seinem Leistungsvermögen entspricht. Im Vergleich zur Vorsaison, in der zehn Vereine ihre Trainer bis Weihnachten entließen, dauerte es daher nun bis in den November hinein, ehe sich der FC Fulham als erster Verein entschied, das Traineramt neu zu besetzen: Mit dem 67 Jahre alten Claudio Ranieri, dem Meistercoach 2016 von Leicester City, vertraute sich Fulham einer in England bewährten Fachkraft an. Auf der Insel werden die Abstiegskandidaten vorwiegend von den erfahrensten Trainern der Liga geführt: vom 65 Jahre alten Manuel Pellegrini (West Ham United), dem 70 Jahre alten Neil Warnock (Cardiff City) und dem 71 Jahre alten Roy Hodgson (Crystal Palace).

Das Durchschnittsalter aller derzeit tätigen Cheftrainer lag am Wochenende in der Premier League bei knapp über 53 Jahren - das ist der Höchstwert im Vergleich zu den restlichen europäischen Topligen. Der FC Southampton widersetzt sich nun als erster Klub diesem Trend, um den Abstieg aus der ersten Liga zu verhindern.

Mit der Verpflichtung des bislang nur in Deutschland tätigen Trainers Ralph Hasenhüttl präsentiert Southampton wohl keinen jener altgedienten Soforthelfer, die darauf spezialisiert sind, in die Abstiegszone geratene Teams zu retten. Nach der Entlassung des walisischen Trainers und Ex-FC-Bayern-Profis Mark Hughes, dessen Siegesquote mit 13,6 Prozent die mieseste aller länger tätigen Trainer in Southampton war, steht Hasenhüttl vor der Aufgabe, den Klub aus dem Schlamassel zu führen - und ihm wieder eine Identität zu geben.

Southampton wirtschaftete lange seriös - bis der Substanzverlust zu groß wurde

Nach SZ-Informationen ist es Southampton gelungen, mit Hasenhüttl eine Einigung über eine Zusammenarbeit bis Juni 2021 zu erzielen. Der Vertrag ist weitgehend ausverhandelt, vor der Unterschrift müssen allerdings noch Formalitäten geklärt werden. Der Verein hat dabei Eile. Bereits am Donnerstag soll der in Graz geborene Hasenhüttl, 51, als erster österreichischer Coach in der Premier League offiziell vorgestellt werden.

Zwei Tage später soll er schon das für Southampton wegweisende Duell im Tabellenkeller gegen Cardiff leiten. Das Auswärtsspiel bei Tottenham Hotspur am Mittwochabend übernimmt noch Interimscoach Kelvin Davis, wobei Hasenhüttl plant, das Spiel im Stadion zu verfolgen.

Als Assistenten will Hasenhüttl den früheren Videoanalysten Danny Röhl mit nach Southampton nehmen. Die beiden haben bereits in den zurückliegenden zwei Saisons bei RB Leipzig zusammengearbeitet. Ein weiterer Co-Trainer stößt erst mal nicht dazu. Aus dem Trainerquartett um Hasenhüttl und Röhl, das Leipzig in der ersten Saison direkt auf den zweiten Platz der Bundesliga führte, ging Zsolt Löw im Sommer mit Thomas Tuchel zu Paris Saint-Germain, Psychologe Sascha Lense schloss sich Dynamo Dresden an.

Entgegen den Gerüchten um eine mögliche Tätigkeit beim FC Bayern hatte Hasenhüttl nach seinem Abschied aus Leipzig ein Engagement in England anvisiert. Sein lebhafter Spielstil und seine mitreißende Art brachten ihm in Deutschland den Rufnamen "Alpen-Klopp" ein, in Anlehnung an den Liverpool-Coach.