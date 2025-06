Am Ziel seiner Träume hielt Isaiah Hartenstein seinen Sohn Elijah fest im Arm. Der Kleine hatte ein Trikot seines großen Papas an, und ihm fielen vor Müdigkeit die Augen zu, als die NBA-Titelparty von Oklahoma City Thunder am späten Sonntagabend Fahrt aufnahm. Kollege Shai Gilgeous-Alexander hob unter dem tosenden Jubel der Fans stolz die Trophäe in die Höhe, Coach Mark Daigneault kämpfte ein wenig mit den Tränen, und Isaiah Hartenstein wog seinen Sohn sanft hin und her.